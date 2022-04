El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un descompte de 10 euros per entrada per veure Manel Camp Tribut a les veus dels cantautors. Un homenatge-tribut de Manel Camp a les veus dels cantautors amb molts dels seus protagonistes com a convidats d’excepció. La llista de convidats encara és oberta i s’esperen noves incorporacions fins als darrers dies. De moment, però, ja hi ha confirmats per actuar al teatre Kursaal: Quico Pi de la Serra, Marina Rossell, Lloll Bertran i Celdoni Fonoll, Miquel Pujadó, Joan Bibiloni, Lídia Pujol, Miquel Gil, Lucrecia, Factoria Mascaró, Marco Mezquida, Marcel Gros, Toni Parera Fons, Joan Isaac, Montse Circuns, Pep Picas... La periodista manresana Núria Bacardit serà la presentadora d’aquest concert especial, en què es podrà escoltar un repertori molt variat, des de peces pròpies de Manel Camp o versions, a poemes musicats

Diumenge 24 d'abril, a les 18 h a la Sala Gran del Teatre Kursaal de Manresa. Podeu comprar les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.