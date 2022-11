Què puc fer aquest cap de setmana a la Catalunya central?

Busques plans per aquest cap cap de setmana? Et proposem les millors fires i festes que tenen lloc a la Catalunya central entre l'11, 12 i 13 de novembre. Entre les opcions, hi destaca el REC.0 d'Igualada, la Fira de Sant Martí de Puig-reig i la Fira Medieval d’Oficis de Súria.

BERGA 2a Diada Xavi Batriu: Dissabte, a les 16.30 h, cercavila des del Cine Catalunya. A les 16.45 h, pilar caminat. A les 17 h, a la plaça Sant Pere, inici de la diada dels Castellers de Berga. Després, al Cine, sopar gratuït i concerts amb Blú, Karaokes Band i PD Salasxic. IGUALADA REC.0: Fins dissabte, de 10 a 21 h, al barri del Rec. L’edició d’hivern ofereix un gran circuit urbà de moda, amb 52 espais convertits en pop-up stores de grans marques i dissenyadors emergents. Hi haurà un espai dedicat a la moda sostenible i de proximitat al Museu de la pell i dissabte se celebrarà el 2n Mercat d’Intercanvi. En paral·lel, l’esdeveniment també ofereix cultura, gastronomia, patrimoni... amb concerts, tallers, visites guiades i una xerrada sobre el barri del Rec (dissabte, a les 12 h). Una de les grans novetats és l’obertura del pop-up restaurant Somiatruites en una antiga casa d’horts del Rec. Més informació a www.rec0.com. MANRESA 22è Potaje Flamenco: Dissabte, a les 19 h, al Casal de les Escodines, documental en commemoració del 30a aniversari de la mort de Camarón de la Isla. Diumenge, a les 14 h, al Casal de les Escodines, festival flamenc, amb tradicional potaje andalús i fi de festa amb actuacions en directe, amb Ezequiel Benítez al cante i Paco León al toque. Reserves al 93 872 07 40. Organització: Associació Cultural Casa de Andalucía en Manresa. PUIG-REIG Fira de Sant Martí: Divendres, d’11 a 13 h, al pavelló, taller de cuina infantil Masterxef, a càrrec d’Erik Molins. A partir de 6 anys. Cal haver fet inscripció. A les 12 h, a l’església parroquial, missa en honor a Sant Martí. A les 16 h, bateig del parc, amb exhibició de cal·listènia i berenar per a tothom. A les 20 h, a La Sala (plaça Nova), Fòrum10 amb Manel Alías. Dissabte, a les 10 h, inici de la fira amb exposició de productes, artesania, indústria, vehicles i entitats durant tot el dia. Punt Lila diürn. A la Carpa de l’Eve, durant tota la fira, es pot participar al taller Pintem tradicions. A les 11 h, al carrer Llobregat, taller per fer un punt de llibre de tardor amb el CQUIE i, al carrer Major, jocs de tardor amb la companyia l’Anònima. A les 12 h, inauguració de la fira, a càrrec de M. Rosa Casals Fàbregas, de Perruqueria Balmanya, amb l’actuació de la banda de l’Escola Municipal de Música de Puig-reig i dinamització a càrrec de Pol Álvarez. A les 12.15 h, al local de la penya, vermut de la Penya Blaugrana i Futbol Sala Puig-reig, amb l’actuació del grup El Chama i el Nano. A les 12.30 h, a la plaça de la Creu, sardanes amb la Cobla Osona. A les 12.30 h, a la carpa Sant Martí Lletraferit, conte i taller per a infants El fil desfilat: un conte de gegants, a càrrec de Laia Burgos i Bernadette Cuxart. A les 16.30 h, a la plaça de la Creu, balls en línia amb el grup Ball Berguedà. A les 18 h, a la plaça de la Creu, espectacle infantil amb perspectiva de gènere Esteroetips, a càrrec de la companyia La Pantomima. En cas de pluja, a La sala (plaça Nova). A les 19 h, a la carpa Sant Martí Lletraferit, Històries amb amor i humor a càrrec d’Albert Estengre, acompanyat de tast de vins amb el sommelier Marc Martín. Activitat per a adults. Preu: 12 euros. Cal haver fet inscripció. A les 20 h, al pavelló, acte de proclamació de la pubilla, l’hereu i la dama 2022-2023 de Puig-reig. A les 00 h, al pavelló, El Santo Marti by @jovespuigreig, amb Kukoandkiko DJ’s i Simmons DJ. Entrades: 3 euros. Organització: Grup de Joves de Puig-reig. Punt Lila per atendre i prevenir agressions masclistes i LGTBIQfòbiques. Diumenge, a les 8 h, a la plaça Nova, 43è Concurs de pintura ràpida. A les 10 h, obertura de la fira, amb exposició de productes fins a les 14 h. A les 10.15 h, al carrer Llobregat, es podrà fer un mandala amb l’Aldo. A les 10.30 h, al passeig de la Via, plantada de gegants. A les 11 h, 41a Trobada de gegants i cercavila pels carrers del poble, amb ballada final a la plaça Nova. De 12 a 14 h, a la plaça Mestre Badia, vermut Sant Martini amb l’actuació del grup Tutú Kiss Plash, amb Carla Galiot i Roger Ayala. A les 13 h, a la plaça de la Creu, exposició de les obres del 43è Concurs de pintura ràpida. A les 14 h, a la plaça de la Creu, entrega de premis del 43è Concurs de pintura ràpida. A les 19 h, a La Sala (plaça Nova), Espurnes de teatre amb l’Agrupació Teatral La Farsa, que representarà La reclusa, d’Imma Monsó; Quieta nit, de Pere Calders; i Noè al port d’Hamburg, de Joan Oliver. SÚRIA 19a Fira Medieval d’Oficis de Súria: Divendres, a les 21.30 h, al pont de Salipota i entorn, acte inaugural amb un espectacle de llum, so, imatge i foc. Projecció a les façanes de la travessera de la vila, davant de la rotonda de la Mineria. A les 22 h, a la plaça de Sant Joan, presentació de la campanya comercial Rasca i guanya, ball folk amb el grup Mùsx i tastes de cervesa i vi. Dissabte, de 10 a 20.30 h; i diumenge, de 10.30 a 20 h, al Poble Vell, fira amb una destacada presència d’artesans, activitats i tallers infantils, recreacions històriques i animació de carrer. Es recupera el carrer de les Bruixes, a l’antiga galeria de sal del túnel de la Bateria. També hi haurà actuacions al centre urbà per donar suport al comerç local, que obrirà amb ambientacions especials. Dissabte i diumenge es faran visites guiades al jaciment arqueològic de l’església del Roser i al Poble Vell. Cal fer inscripcions prèvies al punt d’informació de l’oficina de turisme, al carrer Sant Climent, 21. Més informació a www.suria.cat/firamedievaldoficis.