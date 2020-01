Els federals d'ERC

Un 14 % dels qui tenen intenció de votar ERC diuen que no a la independència de Catalunya. Aquesta dada sorprenent apareix al «baròmetre» del Centre d'Estudis d'Opinió elaborat el mes de desembre, després de les eleccions generals i abans de la investidura de Pedro Sánchez. L'enquesta dona a Es-querra la victòria en unes hipotètiques eleccions catalanes, però això ni és nou ni és definitiu: el votant independentista fa temps que es mostra fidel als principis i infidel als partits que els expressen. La pregunta binària sobre la independència, creuada amb la intenció de vot dels enquestats, ofereix la dada que comentem: dels tres partits de l'estelada, ERC és el que té més votants que donen una resposta negativa. Davant del seu 14,3 %, JxCat en presenta el 2,8% i la CUP el 5,6%.



És segur que el partit de Junqueras i Aragonès coneix aquesta dada, i que per a ells no és nova. Un 14 % de la intenció de vot és una quantitat massa significativa per menysprear-la. De rebre a no rebre aquests sufragis en pot dependre conquerir el lideratge de l'independentisme o mantenir-se en la segona posició. Per tant, en depenen la presidència de la Generalitat i la iniciativa en les negociacions amb l'Estat; guiar-les o anar a remolc. És raonable que vulgui conservar aquests votants i, per tant, no els vulgui espantar amb expressions de radicalisme sense conseqüències positives. Simètricament, tampoc no li interessa que un excés de contenció allunyi els seus electors més encesos de l'extrem contrari.



Si al conjunt d'enquestats no se'ls demana un sí o un no a la independència, sinó que se'ls proposa un ventall d'opcions més ampli, l'estat independent baixa punts fins al 37% i apareix l'«estat dins una Espanya federal» com a preferit pel 22%, xifra que és del 23% entre els qui votarien ERC. A Junts per Catalunya és de només el 6%.



Els federalistes poden votar partits independentistes si pensen que dotar-los de més força modificarà favorablement la posició de Catalunya a l'Estat, però és raonable pensar que triaran aquell partit que considerin en més bona situació per aconseguir-ho. Aragonès lluita per donar aquesta imatge i conservar les expectatives de les enquestes, i el puigdemontisme prova d'arrabassar-li els vots de l'independentisme intransigent. Les mantes curtes provoquen refredats; caldrà veure si la d'Esquerra és prou llarga per tapar cap i peus alhora.