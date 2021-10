Què ho deu fer que la majoria de persones tinguin ganes de ser al davant? De seure a la presidència, per dir-ho d’alguna manera.

Avui podem escoltar com Jaume i Joan entren en escena. «Quan sereu glorificat, concediu-nos que puguem seure l’un a la vostra dreta i l’altre a la vostra esquerra». Mira que n’és de fàcil i senzill. I ja tenim la presidència organitzada. Resposta de Jesús? «No sabeu què demaneu!».

I, certament, no ho sabien. No entenien el missatge de Jesús. Però els altres deu també estaven, diguem, en blanc. Allò que «el primer ha de ser el servidor de tots».... Allò de «gràcies al sofriment de la seva ànima ara veu la llum...». Per què Jesús havia de sofrir? Per què ells havien de compartir aquest sofriment?

I per què ens fa certa peresa entrar nosaltres en aquesta dinàmica que proposa Jesús? Per què ens costa allò de «mantinguem ferma la fe que professem»? No es tracta de ser al davant, ni de superioritats ni inferioritats, es tracta d’aprendre a estimar. I estimar, ho sabem tots, fa sofrir. Per això Jesús insisteix tant en l’esperit de servei, d’acolliment. «Com el Fill de l’home, que no ha vingut a fer-se servir, sinó a servir els altres, i a donar la seva vida com a preu de rescat per tots els homes». Jesús no reparteix diplomes, càrrecs, presidències... Ha vingut compadit «de les nostres febleses i ha estat provat en tot encara que sense pecar».

Entenem la pregunta que els fa? «Podeu beure el calze que jo beuré i ser batejats amb el baptisme amb què seré batejat?». És que ens la fa a nosaltres. Els cristians, estem disposats a viure i a predicar el servei, l’acolliment, el compartir, el perdonar perquè volem estimar a la mesura del Crist? Comença el Sínode de Bisbes. El Papa espera i demana que «els laics», diguem els cristians de peu, hi diguin la seva i demana que siguin escoltats atentament. El nostre Bisbat també està de Sínode Diocesà. Molts grups de laics hi estan treballant. Pel bé de la pastoral diocesana que l’Esperit els inspiri i faci que siguin escoltats. Així beurem tots del calze de Jesús. Així serem batejats amb el baptisme que Ell va rebre. I tots entendrem allò de «per la creu, a la llum».