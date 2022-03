L’any 2010 en mans de l’alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, va anunciar la voluntat de presentar candidatura a uns JJOO d’Hivern el 2026 al Pirineu i el 2015 l’alcaldessa de la mateixa ciutat Ada Colau anunciava que cancel·lava la proposta de candidatura.

El secretari general de l’Esport, Gerard Figueras, l’any 2019 dona impuls de nou a una candidatura per uns JJOO d’hivern el 2030 avalat per les principals entitats econòmiques i esportives.

El grup polític de Junts en recull el guant i manifesta que garantirà que el govern de Catalunya impulsi la candidatura Olímpica de Barcelona-Pirineus pel 2030.

El juliol del 2019 es va incloure una esmena en una moció que instava la Generalitat a presentar la candidatura de Barcelona-Pirineus per als Jocs Olímpics del 2030 i va tirar endavant amb els vots de Junts, PSC, Ciutadans i el PP i ERC i els comuns s’abstenen.

En aquest moment el Govern de la Generalitat, passa a liderar el projecte olímpic amb una manca de transparència i més foscor que llum, el mateix moment que apareix la Plataforma Stop Jocs Olímpics.

Aquí comença el serial de despropòsits i menyspreu a una part del territori pirinenc com és el Solsonès, Berguedà i Ripollès i de rebot a tota la ciutadania de Catalunya. Cal recordar que un projecte de 1.300 milions de $ aportats pel CIO a part de l’aportació que encara no sabem del COE, Gobierno i Generalitat, ja no és una qüestió territorial com se’ns vol vendre des del Govern.

Arran del menyspreu del Govern a deixar fora de consulta a les comarques pirinenques del Solsonès, Berguedà i Ripollès i només deixar ser consultades les de l’Alt Pirineu i Aran el grup polític d’En Comú Podem presenta una moció que aprova el Parlament a què les comarques del Pirineu del Solsonès, Berguedà i Ripollès puguin votar sobre els JJOO d’hivern. Recordar que també van aprovar els respectius Consells Comarcals mocions a favor de ser consultats.

En reunió extraordinària el dia 16 de març amb una delegació del Govern representada pel Sr. David Rodriguez, secretari de Governs Locals i relacions amb l’Aran, El Sr. Jesús Fierro, director general de Polítiques de Muntanya, el Sr. Ferran Martinez, director dels Serveis Territorials del Departament de la Presidència a la Catalunya Central, la Sra. Lourdes Ravellat, cap de la Representació Territorial de l’Esport a Lleida i l’Alt Pirineu i el Sr. Manel Vila, assessor de projectes transversals se’ns va exposar al Consell Comarcal del Solsonès i a les Alcaldies l’exposició del projecte de la candidatura dels JJOO d’hivern 2030.

La sorpresa va ser majúscula quan se’ns va anunciar que les comarques del Pirineu del Solsonès, Berguedà i Ripollès, finalment no serem consultades contradient el què va aprovar el Parlament en la moció.

Sorpresa també en la falta de concreció i buidor del projecte, pel que fa a temes d’infraestructures, medi ambient, sostenibilitat, inversions al territori, transport, llocs on es pretenen disputar les diferents disciplines olímpiques...

En definitiva que tot plegat és un joc de despropòsits que no afavoreix en res al món dels esports d’hivern i encara menys en la credibilitat dels nostres representants polítics. Sí realment el Govern creu i aposta per uns JJOO d’hivern amb tot el que comporta, cal començar per explicar amb llums i taquígrafs el contingut del projecte, deixar participar a tots els territoris que el Parlament va aprovar en moció parlamentària i pot ser així la ciutadania amb tota la informació a la mà, tindrà un criteri propi per manifestar-se en un sentit o altre.