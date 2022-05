M’han robat l’accés al banc, què faig?

S’ha realitzat un càrrec de 635,98 euros al seu compte. Si no reconeix aquest pagament segueixi els passos en el següent enllaç per anul·lar-lo». Aquest missatge ho té tot per fer-te picar. És perfecte, sublim: et posa en alerta, t’accelera les pulsacions i et fa actuar ràpid. El vaig rebre aquesta setmana al mòbil, enviat des del mateix número que fa servir el meu banc per facilitar-me codis d’operacions i notificacions. El mateix, però no era d’ells. És una estafa. Costa de veure; la url on em dirigia el missatge semblava molt real, però grinyolava al final, acabava amb «.ru».

Què hauria passat si hi hagués clicat? Problemes. I més difícils de solucionar que els del CNI i el seu Pegasus. Maldecaps que et podrien engegar a dida la teva economia. I el pitjor del cas és que ningú faria gaire per ajudar-me. Al meu entorn, per experiència, ho hem comprovat. No amb aquest missatge, amb un altre de similar. I no afecta només un banc. Els estafadors et demanen les dades d’accés i, tu, pensant que estàs interactuant amb el servei oficial, i amb les presses, resulta que els les estàs regalant a ells. I ja pots córrer, a canviar les claus de nou i a cancel·lar les targetes.

Si busques a internet, «què faig si em roben les claus de la banca online» trobaràs moltes webs –algunes d’elles de bancs– que t’expliquen com te les poden prendre, però no què has fer de fer per solucionar-ho. De fet, el teu banc, que t’ha promès que operar a través d’ell és cent per cent segur, tampoc et donarà la solució. Hi ha casos al jutjat perquè es neguen a retornar diners robats (15.000 en el cas d’una gironina). El procediment bàsic que segueix l’entitat financera és: et bloquegem els comptes perquè ningú hi pugui operar (tampoc tu, és clar); et donem noves claus; tu formateges el mòbil; i passats uns dies, torna per demanar que t’ho reactivin tot i, sobretot, creua els dits. Per crear un usuari nou necessitaries canviar de número de telèfon i tot i així asseguren que no és fàcil fer-ho. I els Mossos, tampoc t’hi podran ajudar fins que no t’hagin tret cap euro.

Què faig, doncs, si he picat en una estafa com aquesta? El primer, no perdre els nervis i, efectivament, canviar les claus d’accés. El següent, revisar tots els canvis que s’hagin pogut fer dins el teu perfil. Per exemple, activar una targeta o afegir una adreça postal nova, que els lladres faran servir per rebre-la ells i per suplantar-te. I comprova totes les alertes: tot el que es fa a través del banc, aquest t’ho notifica. Ara bé, recorda que si et roben, només tu n’assumiràs les conseqüències. Un sistema 100% segur.