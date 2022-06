No és realisme, és optimisme

Quan Macron diu que convé no humiliar Rússia perquè tard o d’hora caldrà negociar-hi una sortida pactada, és acusat de practicar un realisme cínic i despietat que no té en compte les bases morals del conflicte. En realitat, jo diria que Macron no és realista, sinó molt optimista, perquè està donant per suposat que Ucraïna, amb una ajuda occidental del nivell de la que estem veient, pot infligir a Rússia no només una derrota, sinó una derrota humiliant que posi Putin entre l’espasa i l’arsenal nuclear i faci impossible un acord de pau negociat. Pot? Jo no veig pas com. La reacció ucraïnesa sobre el terreny és heroica, i la resposta occidental és molt més generosa del que es podia preveure, i tot això ha fet possible que el que molts pronosticaven que seria una passejada militar està sent, en realitat, una guerra duríssima que els russos van guanyant metre a metre amb costos humans i materials molt grans. D’això a donar-li la volta fins al punt d’expulsar els russos de tota la zona ocupada amb una contundència humiliant... uff. Rússia pagarà molt cara aquesta aventura, i Ucraïna es pot convertir (ho torno a escriure) en l’Afganistan de Putin, però d’això a ser derrotada d’una forma decisiva, evident i humiliant, hi va un abisme que ningú no està disposat a saltar.