Perill per la dreta

El resultat de les eleccions autonòmiques d’Andalusia és força preocupant. La dreta i ultradreta continuen avançant. L’any que ve és un important any electoral i els ciutadans/es ens hi juguem molt amb el nostre vot. El 2023 s’han de celebrar les eleccions generals, les municipals i les autonòmiques en 12 comunitats. Per tant, cal estar molt atents com actuen els polítics allà on governen. És cert que l’esquerra comet errors i no compleix promeses però també és cert que l’actitud de la dreta és molt pitjor. Molt pitjor !

Cal saber diferenciar molt bé els interessos que cadascú defensa. Mentre uns defensen el sistema públic, els altres defensen el sistema privat. Mentre uns defensen les classes socials més desafavorides, els altres defensen les classes socials més benestants. Mentre uns defensen la igualtat de drets i oportunitats per a totes les persones, els altres defensen als poders fàctics i col·lectius privilegiats. Resumint, mentre uns defensen als qui menys tenen , els altres defensen als qui més tenen.

És ben evident que la dreta i l’esquerra cadascuna defensa un model de societat molt diferent. Hi ha dos pilars fonamentals com són la sanitat i l’educació. Les retallades socials i les privatitzacions allà on governa la dreta sempre afecta a les classes més desvalgudes. I cal no oblidar les estisorades que afecten a les llibertats i els drets individuals. Per tant, ara que s’acosten les eleccions cal anar refrescant la memòria i avaluar el resultat de les polítiques dels qui han governat.

Les persones més grans que representem un important percentatge de l’electorat cal que recordem el tracte rebut per part del Partit Popular quan ha governat i que ha suposat una escandalosa pèrdua del poder adquisitiu.

Posats a refrescar la memòria cal no oblidar les moltes corrupteles entre les quals es poden trobar uns quants/es polítics del Partit Popular. Trames com la Gürtel, Púnica, Kitchen, Palma Arena, Acuamed, Auditorio, Brugal, Tótem, etc. Corrupció a Madrid, a València, a Múrcia, a Galícia, a les illes Balears, etc. Clients de jutjats i garjoles. Comportaments deshonestos, mentides.......

Per cert, parlant de mentides aquests dies un protagonista de l’actualitat política és qui va ser ministre de l’Interior del govern espanyol, en Jorge Fernández Díaz. Un personatge que tal com s’evidencia en les cintes d’àudio que s’han difós es bellugava molt bé per les clavegueres de l’Estat. En JFD és aquell exministre tan pietós que va condecorar a la Mare de Déu Maria Santíssima de l’Amor amb la Medalla d’Or al Mèrit Policial amb caràcter honorífic. En JFD és aquell exministre tan creient que va dir haver redescobert a Déu en el seu pelegrinatge a la viciosa ciutat de Las Vegas. En JFD és aquell exministre tan devot que va batejar al seu àngel de la guarda amb el nom de Marcelo. Bé, doncs aquest exministre tan creient quan li convé no té escrúpols ni remordiments per mentir davant el jutge, davant els parlamentaris i davant qui faci falta. Alguns tenen llicència per pecar.