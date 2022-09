Nosaltres, els cinturonians

La ministra de Medi Ambient suïssa, Simonetta Sommaruga, ha proposat dutxar-se en parella com a manera d’estalviar en el consum d’energia. És una afirmació real d’una mandatària política en actiu, però que recorda poderosament la situació fictícia que narra la sèrie de ciència-ficció The Expanse, en la qual l’aigua ha esdevingut un producte de luxe al Cinturó d’Asteroides, que és on viuen els cinturonians.

En aquesta sèrie, tal com s’explica a El Rincón de Prime Video en un article del 2019, la base de la trama és el xoc militar entre dues grans potències: la Terra i Mart. La Terra compta amb la flota militar més gran de la galàxia, dirigida per les Nacions Unides, mentre que Mart defensa la seva posició geopolítica amb una creixent capacitat per exercir la violència. Al mig hi ha el Cinturó d’Asteroides, on la població es troba immersa en un procés físic i mental per deixar enrere la seva condició humana a causa de l’adaptació que ha hagut de patir per viure fora de la Terra.

Amb aquesta sèrie, que no és pas nova, es podria establir un paral·lelisme amb la guerra de Rússia i Ucraïna (amb el suport del món occidental) que ha disparat el preu de l’energia i de les factures de llum i gas, que deriva en la necessitat d’estalviar aigua calenta dutxant-nos junts, a la qual feia referència l’enginyosa ministra suïssa.

Uns són la Terra, els altres, Mart i, al mig, es troba la població que pateix les desavinences i els jocs d’alta política que els arriben a repercutir fins a l’extrem que els diguin com s’han de dutxar. Efectivament, dutxar-se en parella és molt divertit, però fins ara era decisió de cadascú a casa seva.

Les coses canvien i anem esdevenint cinturonians, també pel fet que ens hem d’estrènyer el cinturó en tots els àmbits, i caldria començar a plantejar-se seriosament fer alguna cosa abans d’autoescanyar-nos del tot. A The Expanse creen una organització terrorista, l’Aliança de Planetes Exteriors (APE), que lluita pels interessos dels cinturonians escanyats. Aquí no caldria que fos terrorista, però sí una Aliança de Persones Més que Fartes (APMF) per fer alguna pressió real.

L’article del 2019 d’El Rincón de Prime Video citava l’escriptor colombià René Rebetez, que deia que la ciència-ficció és la crònica més fidel dels nostres temps i, a vegades, una guia premonitòria del futur. Per la nostra part ens hauríem de demanar si som capaços de no fer absolutament res fins que el que es comenci a racionar sigui l’aire.