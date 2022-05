14 expedicions d'autobús uniran els campus universitaris de Manresa i Igualada, 12 més que l'any 2019

Els campus universitaris d'Igualada i Manresa estaran units per 14 expedicions d'autobús diàries (7 d'anada i 7 de tornada). Es tracta d'un increment molt important, ja que l'any 2019 només hi havia un servei d'anada i un de tornada. L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha explicat que l'increment de places públiques del grau d'Infermeria al campus de la capital de l'Anoia -160 en els pròxims quatre anys- fa preveure un major intercanvi d'estudiants entre les dues ciutats. Per la seva banda, la directora general de Transports i Mobilitat, Mercè Rius, ha destacat que no només hi haurà parades als campus universitaris, sinó també en altres punts de les dues ciutats, de manera que tindrà un "abast per a tota la ciutadania".

La comunicació amb transport públic per carretera entre l'Anoia i el Bages ha passat de tenir un sol servei l'any 2019 a tenir-ne set d'anada i set de tornada cada dia laborable. Els nous busos tindran en compte els horaris dels alumnes universitaris, però Rius ha afirmat que seran oberts a tota la ciutadania i, per tant, comptaran amb diferents parades. A més, també faran parades "a demanda" en alguns nuclis de població fora de Manresa i Igualada. Serà a Salelles, Maians i Castellfollit del Boix on els usuaris hauran de demanar la parada a través del portal clicl.cat o per telèfon. Demanen més freqüència entre Igualada i Vilafranca Una de les peticions que tant l'Ajuntament d'Igualada com la UdL han fet aquest dilluns a la directora general de Transports i Mobilitat és que s'incrementi la freqüència d'autobusos entre la capital de l'Anoia i Vilafranca del Penedès. Precisament, aquest increment de places en el grau d'Infermeria és el que fa que es faci aquesta petició. El delegat del rector pel campus universitari d'Igualada-UdL, Carles Capdevila, ha explicat que "en els anys vinents incrementarem molt les places d'infermeria i, per tant, també la col·laboració amb els hospitals del Penedès i Garraf on els estudiants hauran d'anar-hi a fer pràctiques".