Les obres al Parc de Bombers de Solsona encaren la recta final

Les obres d’ampliació i de reforma del Parc de Bombers de Solsona encaren la recta final. Després d’alçar un nou edifici per a les dependències del cos de Bombers, els treballs s’enllestiran durant el mes de maig amb la reforma de les cotxeres i d’un espai annex, que posarà punt final al projecte finançat per la Generalitat que ha permès actualitzar i millorar les condicions d’un equipament que va entrar en servei l’any 1983.

La millora de l’edificació que acull el cos de Bombers de Solsona era una demanda que el consistori arrossegava des de feia sis anys, com a mínim, per tal de donar resposta a la falta d’espais, a causa de l’augment numèric de la dotació de Bombers en els últims anys, i també a les deficiències d’un edifici envellit amb una manca d’adequació dels sistemes constructius i instal·lacions a la realitat actual.

El servei disposa d’una vintena de bombers, sis volutaris i nou persones que formen part de l’Equip de Prevenció Activa Forestal

La Generalitat va moure fitxa a finals de l’any 2020 amb l’adjudicació del projecte de reforma i ampliació per un valor d’1.373.112,39 euros a l’empresa guanyadora del concurs, que va ser Construcciones Caler. La previsió inicial era enllestir les obres el mes de març d’enguany, «però la falta de subministrament d’alguns materials ha endarrerit els treballs unes setmanes per consolidar la reforma de les cotxeres i de l’espai annex aquestes», explica el cap en funcions del cos de Bombers de Solsona, Jordi Solé.

Malgrat que les màquines continuen treballant, el cos de Bombers ja fa mesos que disposa d’un edifici nou, que té una zona de control, tres despatxos, una aula de formació, quatre habitacions de descans, dos vestidors, una cuina i una sala d’estar. «El nou equipament, situat en un solar que fins ara estava buit, ens permet guanyar l’espai necessari per a un cos de Bombers que ha crescut en els últims anys», apunta Solé.

Actualment, el servei disposa d’una vintena de bombers, sis voluntaris i nou persones que formen part de l’Equip de Prevenció Activa Forestal (EPAF). Davant d’aquesta xifra de treballadors, l’edifici antic era insuficient per acollir-los i no complia els requisits funcionals del cos. Les obres l’han enderrocat per construir al seu lloc un espai annex a les cotxeres que servirà com a magatzem o espai on guardar els equips de protecció.

L’última fase del projecte permetrà ultimar els treballs de construcció d’aquest espai annex i de reforma de les cotxeres, on s’ha renovat la coberta i l’amplitud de la porta d’entrada i sortida per facilitar la mobilitat dels camions. Solé preveu que les obres podrien durar un parell o tres de setmanes més «abans de donar per acabat un projecte que oferirà un aspecte renovat del parc i suposarà un pas endavant per a la comarca».