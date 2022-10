Solsona estrena el nou format de la fira del bolet i l’ecologia

Aquest cap de setmana Solsona acull la Solsoterra, la Fira de la Terra del Solsonès. El certamen, que neix de la unió entre la Fira del Bolet i l’Ecològica, celebra la segona edició, i la primera sense les restriccions de la covid-19.

Durant la fira també ha tingut lloc el 4t Solsbirra Fest, les 17es Jornades Gastronòmiques de Tardor i l’11a Jornada Masies + Sostenibles. A més de l’eliminació de restriccions, el certamen ha tingut altres novetats. S’han organitzat Tastets Ecològics dissabte al migdia a la plaça Major i s’ha celebrat la 17a edició de les Jornades Gastronòmiques de Tardor, que en lloc de dissabte han estat divendres: «Estem contents amb el canvi, han tingut èxit i les hem dotat de més personalitat i protagonisme», explica Pere Obiols, tècnic de Fires del Consell Comarcal del Solsonès. A més, destaca que «hem apostat per la qualitat de la fira amb conferències, tallers i jornades, la gent en té moltes ganes».

Un dels eixos centrals és el Mercat del bolet i el boletaire del Solsonès, ubicat a la plaça Major, durant tot el dia de dissabte i diumenge al matí, on han participat cinc parades. «Enguany, ha estat una bona temporada per als boletaires comparat amb els darrers anys, a causa de l’augment de pluges, sobretot al Solsonès i al Berguedà», explica Fermí Barat, de l’empresa berguedana Monbolet. Barat reivindica també la necessitat de regulació en aquest sector: «En comparació amb Europa, a Catalunya no es demanen llicències per anar a buscar bolets, i haurien de ser necessàries per poder professionalitzar el sector i valorar-lo».

La Jornada de Masies + Sostenibles, organitzada pel Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central-Leader, també ha estat un dels punts forts del certamen, que enguany ha portat per títol «La masia, bioconstrucció i rehabilitació en eficiència energètica».

En el marc de la jornada, s’han organitzat una sèrie de xerrades dissabte al matí. Jordi Vilalta, membre del Consorci, ha justificat la tria de la temàtica: «Amb la pujada de preus de consum, la gent demana rehabilitar masies buscant aquestes tècniques».

Solsoterra es va crear amb la voluntat d’unir fires amb valors similars i apostar per la sensibilització al voltant de temes relacionats amb la terra: «Ajuntar aquestes fires ens permet unir més la gent, reduir les despeses i potenciar que les fires s’ajudin entre elles», tal com ha remarcat Pere Obiols.