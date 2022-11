Antoni Márquez, d'Independents, abandona la taula de treball del Centre Sanitari del Solsonès

En el darrer ple del Consell Comarcal del Solsonès, celebrat aquest dijous a la tarda, Antoni Márquez, president del Consell d’Alcaldies i batlle d’Olius, va anunciar la seva retirada de la Taula de Treball del Centre Sanitari després d’haver signat el primer acord de la taula com a representant del Grup d'Independents i del Consell d’Alcaldies. Els motius de la firma van ser que "vaig signar-lo perquè com a document base important pel futur del Centre Sanitari creia que era important estar-hi d’acord", ha explicat Márquez a Regió7. En el mateix ple s'han aprovat els pressupostos del Consell Comarcal pel 2023, amb 9 vots a favor d'ERC, 1 abstenció del grup d'Independents i 8 vots en contra de JxCat i ApS-CUP.

Tot i això, part de l’executiva comarcal actual de Junts (formada per alcaldes del grup d'Independents i per alcaldes de la comarca de JxCat) van criticar l'acord signat per Márquez malgrat que ell també formi part del partit. Per altra banda, el grup de Junts liderat al Consell per Isabel Pérez també va criticar l'acord i el fet que Márquez hagués firmat sense el suport de la resta d’alcaldes del grup d'Independents i dels alcaldes de Junts que formen part del Consell d’Alcaldies. Conseqüentment, Antoni Márquez ha renunciat perquè assegura que "no té sentit que ara continuï representant a uns i altres i no vull entrar en 'la guerra' del Centre Sanitari, perquè per mi el gran problema és l’infrafinançament".

Durant el ple també es van aprovar els pressupostos del Consell Comarcal per aquest 2023, que enguany augmenten gairebé un 20% respecte el 2022. JxCat ha criticat "l’incapacitat de tirar endavant projectes com la recollida selectiva a les zones rurals o l’extensió de les telecomunicacions", votant en contra de l’aprovació. Per la seva banda, ApS-CUP també s’hi ha oposat perquè no inclou la recollida selectiva a les zones rurals, per la quantitat de pressupost destinat a maquinària i per l’augment de pressupost al Centre Sanitari. "S’està destinant un màxim històric i en la percepció de la població davant dels serveis oferts no es veu reflectit", ha dit el portaveu del partit, Òscar Garcia.

L’aprovació del Pla Estratègic de la Destinació Turística al Solsonès liderat pel Patronat de Turisme també ha generat crítiques. El document, de més de 400 pàgines, es va enviar fa una setmana als grups polítics, sense un debat previ o una presentació. El pla és una eina clau per el futur del turisme a la comarca. ApS-CUP ha destacat que "s’ha gestionat malament a nivell polític perquè no s’ha tingut en compte l’opinió dels grups ni s’ha donat temps per poder-ho valorar, i al final som els polítics qui ho hem d’aprovar".