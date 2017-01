Justícia vol una «alternativa extrajudicial» per al cas dels afectats per les clàusules sòl

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, va anunciar ahir que s'està buscant una «alternativa extrajudicial» per arribar a un acord amb els afectats per les clàusules sòl sense necessitat d'acudir als tribunals. Catalá va fer aquestes declaracions als mitjans al començament de la I Jornada de responsabilitat penal de les empreses, que va inaugurar durant el matí.

Segons l'estimació del Banc d'Espanya, va apuntar el ministre, al voltant d'un milió i mig de persones tenen una clàusula sòl en els seus préstecs hipotecaris, per la qual cosa totes elles podrien acudir als tribunals per reclamar els diners perduts gràcies al veredicte de la Justícia europea del 21 de desembre passat.

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va dictaminar en una sentència que els bancs espanyols hauran de tornar als seus clients amb clàusules sòl en les seves hipoteques els interessos íntegres que els van cobrar de més.

Sobre això, el ministre va insistir que tots els afectats tenen el dret a acudir a la Justícia però això «generaria dilacions» a causa de la necessitat de complir tots els terminis judicials fins que els retornessin els diners. I va recordar que cada any es presenten un total d'un milió i mig d'assumptes als jutjats, de manera que si tots els afectats acudissin als tribunals, aquest nombre de causes judicials es duplicaria. Per això, va continuar Catalá, des del ministeri s'està treballant per trobar una «resposta àgil i ràpida» per a tots els afectats que satisfaci les seves demandes i necessitats sense haver de saturar el sistema judicial.

Reclamar despeses hipotecàries

L'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances d'Espanya, Adicae, va convidar ahir els consumidors a unir-se a la reclamació extrajudicial que presentarà davant les entitats financeres i el Banc d'Espanya sobre les despeses hipotecàries.

Adicae va presentar ahir en roda de premsa les iniciatives que portarà a terme davant «el frau massiu de la banca pel cobrament indegut de despeses de formalització de les hipoteques», i que entre d'altres passarà per presentar reclamacions extrajudicials «que haurien de propiciar acords col·lectius amb els bancs», va dir el president de l'associació, Manuel Pardos. Això no obstant, si les entitats «persisteixen en l'abús, Adicae presentarà demandes judicials col·lectives davant de cadascuna de les entitats que no compleixin la legalitat», va afegir Pardos.

Adicae va anunciar ahir aquestes mesures davant la confusió generada sobre si els consumidors han de reclamar per les despeses hipotecàries.

El desembre del 2015, la Sala Social del Tribunal Suprem va declarar nul per abusiu que el pagament total de les despeses de la constitució dels préstecs hipotecaris correspongués al consumidor. No obstant això, alguns jutjats, com el de Primera Instància número 11 d'Oviedo, han desestimat recentment la petició d'un client que reclamava les quantitats aportades en concepte d'impostos per la formalització de la seva hipoteca, en considerar que aquesta càrrega correspon al beneficiari del préstec i no al banc.

Adicae demana «prudència» a l'hora de reclamar, ja que no totes les despeses de la constitució d'una hipoteca ha de pagar-les el banc, que només hauria d'abonar les de notaria o registre, que suposen el 10% del total, o uns 300 euros de mitjana. L'associació va recordar que hi ha «controvèrsia» entre els jutjats sobre qui s'ha de fer càrrec del pagament de l'Impost d'Actes Jurídics Documentats. Ateses aquestes discrepàncies, «derivades al seu torn de les contradiccions entre la Llei de l'impost d'actes jurídics documentats i el seu reglament de desenvolupament», les demandes judicials interposades poden estimar parcialment, és a dir, donant la raó en part a l'usuari però negant-la-hi a la part de reclamació del que ha pagat per l'esmentat impost, ha alertat Adicae. Això comporta la no imposició de costes de contrari, és a dir, que cadascú es pagui els seus costos d'advocats i procuradors, el que pot portar que el cost de la demanda sigui més gran que la quantitat efectivament recuperada. Per tot això, Pardos convida els clients que s'uneixin a la reclamació extrajudicial que presentarà l'associació davant les entitats i al Banc d'Espanya.