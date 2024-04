El Baxi es juga el play-off en quatre partits amb el Baskonia al clatell

Si la temporada hagués transcorregut segons els objectius inicials, dissabte el Baxi Manresa hauria sortit a jugar al Nou Congost contra el MoraBanc Andorra amb la necessitat de vèncer a qui hagués estat un rival directe per la permanència. I tanmateix, els manresans s’hi jugaven mantenir-se entre els vuit primers classificats que disputaran el títol de la Lliga ACB.

El Baxi no va fer un bon partit. Va perdre 90 a 97 contra un equip que necessitava guanyar per seguir lluny de la zona del descens. Però el Baskonia, novè classificat, va caure a la pista de l’Unicaja de Màlaga i el Baxi Manresa continua depenent d’ell mateix en les quatre jornades que resten per acabar la fase regular per entrar als play-offs pel títol del campionat. Amb una victòria més que els bascos, haurà de calcar els seus resultats per mantenir-se en la darrera posició que dona accés al play-off.

El primer objectiu de la temporada per al Baxi era garantir-se la permanència, que va assolir a la jornada vint-i-unena, amb la dotzena victòria contra el Coviran Granada, amb un triple a l’últim segon de Marcis Steinbergs.

Tot i les dues derrotes en les dues primeres jornades contra el Gran Canària fora i el Madrid al Nou Congost, els manresans havien anat sumant triomfs d’una manera regular que de seguida els van allunyar de la zona de descens. De fet, tot i les dues derrotes inicials, no hi van arribar a estar mai. Des del quinzè lloc de la segona jornada, el Baxi s’ha mogut durant tota la Lliga de l’onzè lloc de les jornades tercera i vuitena a la sisena que va ocupar a la desena i la tretzena.

Quatre objectiu ben graduats

L’entrenador Pedro Martínez, en una entrevista amb Regió7 havia ordenat els quatre objectius del Baxi: permanència, Copa del Rei, classificació per a una competició europea i el play-off pel títol. La classificació per a la Copa va arribar a la jornada dissetena.

Abans, les victòries contra el FC Barcelona al Palau (82-83) i contra el Joventut Badalona al Nou Congost (102-89) l’havien situat en la vuitena posició que li donava el bitllet per a Màlaga. A la darrera jornada de la primera volta, va perdre a Bilbao en un mal partit (74-54), en què va semblar que als manresans els podia la responsabilitat de la Copa. Però, hores més tard el Baskonia queia a casa contra el Reial Madrid (85-99) i perdia l’oportunitat d’arrabassar-li la plaça.

Des de llavors, tot i els alts i baixos a la classificació, el Baxi Manresa arriba a les quatre darreres jornades amb la classificació per a una competició europea (el tercer objectiu) pràcticament garantit perquè difícilment no quedarà entre els deu primers, i amb la mateixa situació amb què va jugar-se el pas a la Copa del Rei, havent-se de disputar la vuitena plaça amb el Baskonia. I això, malgrat que hi ha fins a 9 equips que mantenen opcions, més o menys factibles pels enfrontaments directes que s’han de produir, per accedir al play-off per al títol.

Quatre jornades per decidir els vuit equips del play-off / Redacció

Unicaja Màlaga i Reial Madrid, amb 25 victòries, ja hi estan classificats. El FC Barcelona amb 21, virtualment també. València Basket, Lenovo Tenerife, Dreamland Gran Canària i UCAM Múrcia amb 19, estan ben situats per entrar-hi. Baxi Manresa i Baskonia, amb 17 i 16 triomfs, respectivament, s’haurien de jugar la vuitena plaça. Mentre que per darrere, Joventut de Badalona amb 15 i Surne Bilbao Basket amb 13, n’estan virtualment descartats.

En les quatre jornades que queden, hi ha prou enfrontaments directes entre tots els candidats amb opcions com perquè el final sigui imprevisible, encara. S’anirà aclarint jornada a jornada.

A la d’aquest cap de setmana, per exemple, destaquen els partits del Baxi Manresa a casa contra el València Basket, un duel que pot avaluar les possibilitats reals dels manresans de ser al play-off, i el del Joventut Badalona contra el Dreamland Gran Canària.

Calendaris semblants

El calendari del Baskonia sembla, a priori, més senzill que el del Baxi Manresa. Els de Dusko Ivanovic han de visitar el cuer Zunder Palència i rebre a casa el Bàsquet Girona les dues jornades que venen, però, seguidament, rebran la visita d’un UCAM Múrcia que també se’n pot estar jugant la classificació després d’haver visitat la pista de l’Unicaja. I acabarà a la pista del Reial Madrid que és ben possible que s’hi jugui el primer lloc i un encreuament, qui sap si més favorable.

Els rivals del Baxi, després de rebre el València, seran el Casademont Saragossa a fora i el Bilbao a casa, amb ambdós havent fet la feina de guanyar-se la permanència. Llavors, la visita a Tenerife a l0última jornada, segons com hagin anat tots els resultats, pot acabar sent determinant.

Un factor que podria tenir incidència en la pugna amb el Baskonia és el desgast que poden acumular els vitorians que ahir van iniciar el play-off per a la Final a Quatre de l’Eurolliga contra el Reial Madrid, després d’haver-s’hi classificat amb dos partits contra el Maccabi Tel Aviv i el Virtus de Bolonya.

Després de la derrota contra el MoraBanc Andorra, es podien llegir a les xarxes força comentaris de decepció d’aficionats del Manresa, com si la trajectòria seguida per l’equip a la Lliga hagués generat unes expectatives que haurien fet oblidar quin era l’objectiu primer del club. «Per què hem de guanyar l’Andorra?», va preguntar-se Pedro Martínez a la roda de premsa posterior. «Els podem guanyar, però també hi podem perdre» va continuar. Tot i que va reconèixer que «ens ha agafat una mica d’ansietat» en el seu jugadors, ho va deslligar de les opcions de play-off i hi va afegir que «no hem de pensar més enllà del partit que juguem». «No tot és un desastre. Portem 17 victòries», va recordar.