El Covisa Manresa afronta tres finals per ser campió

El Covisa Manresaafronta a partir d’aquest dissabte a la pista del CE Escola Pia Sabadell la primera de les tres finals que té per aconseguir el títol de Lliga del Grup 3 de la Segona Divisió B de FutSal. Els manresans depenen d’ells mateixos per proclamar-se campions. Líders i amb dos punts d’avantatge, l’enfrontament del dissabte 4 de maig al Pujolet contra el segon classificat, el CD Sporting La Nucia, serà decisiu per al desenllaç de la competició.

Dues jornades enrere, el Covisa Manresa s’imaginava un final de Lliga ben diferent. La Nucia havia perdut tres partits en quatre jornades (Futsal Mataró 6 a 2, Cerdanyola FC 5 a 3 i L’Hospitalet Bellsport 2-3), els manresans no havien fallat, s’havien posat líders i havien ampliat l’avantatge fins a 8 punts. Quedaven 5 jornades per disputar-se, i amb 15 punts per disputar-se els comptes que es feien anaven en el sentit de calcular en quina es podrien proclamar campions.

Però, les dues derrotes en les dues darreres jornades, al pavelló de l’Hospitalet Bellsport per a 5 a 3 i al Pujolet contra el Picassent FS per 5 a 6, han reduït el marge a només 2 punts.

«No ens hem relaxat, però potser sí que ens hem confiat perquè estem fent una temporada excel·lent i en alguna acció de joc concreta ens hem desconcentrat», reflexiona a Regió7 l’entrenador del Covisa, Paco Cachinero.

El tècnic manresà confessa que «sabíem que en aquesta fase final ens tocava jugar contra rivals directes per al play-off o que s’hi jugarien molt, com va ser el cas del Picassent o l’Hospitalet, i que ens podia arribar una derrota. Però, és veritat que no comptàvem amb dues de consecutives».

Per a Cachinero, les derrotes contra l’Hospitalet i el Picassent van ser culpa de «no haver començat bé les primeres parts. En algunes jugades concretes, ens va faltar mentalitat».

De fet, en el partit previ a les dues derrotes al Pujolet contra el Cerdanyola FC, els jugadors del Covisa ja se n’havien anat als vestidors perdent per 3 a 4. Van remuntar el resultat amb un parcial de 6 a 0 a la segona part.

Amb 9 punts per disputar-se i amb 2 d’avantatge, l’enfrontament amb l’Sporting La Nucia del 4 de maig al Pavelló del Pujolet serà decisiu per al desenllaç de la Lliga.

Els manresans van perdre contra els alacantins al partit de la primera volta per 7 a 4. Per acabar com a campions del seu grup de la Segona B, necessiten no perdre contra la Nucia. En cas d’empat al Pujolet, haurien de guanyar el partit de dissabte a la pista del CE Escola Pia de Sabadell i a la del Club Natació Sabadell a l’última jornada l’11 de maig, ja amb horaris unificats a les 18.00 h. Els manresans només es podrien permetre perdre un dels dos partits contra els sabadellencs si guanyessin als alacantins i els superessin en el gol average particular. És clar, sempre que La Nucia guanyi els altres dos partits que li queden, aquest dissabte contra el Club Natació Sabadell i l’Industrias Santa Coloma, tots dos a la seva pista.

En aquest sentit, els alacantins tenen un calendari aparentment més complicat que no pas el Covisa perquè han de desplaçar-se a Manresa i han de rebre un Industrias que ara mateix és quart classificat i ocupa l’última posició que dona dret al play-off d’ascens a la Segona Divisió. En canvi, l’Escola Pia i el Club Natació no s’hi juguen res. La dificultat serà jugar en pista contrària, especialment la de l’Escola Pia, de dimensions reduïdes, i contra equips amb qui existeix una rivalitat històrica.

«Sabem que estem fent una temporada magnífica -diu Paco Cachinero- i que per donar-li continuïtat de cara al play-off, que és el nostre principal objectiu, hem de jugar concentrats fins al final». I el tècnic del Covisa afegeix que «aquesta setmana hem analitzat què ens ha passat i hem vist que no podem perdre la concentració en cap moment, i hem treballat per recuperar l’ànim i la confiança». Cachinero assegura que «l’equip està molt motivat» de cara a les tres finals que tenen.