L'OCIC del Bages rep 150 consultes sobre les clàusules sòl

L'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor (OCIC) del Consell Comarcal del Bages ha rebut les darreres setmanes 150 peticions d'assessorament per a la reclamació de les clàusules sòl, una xifra que s'ha disparat des que es va aprovar el reglament que ha regular la devolució i des que l'OCIC va fer públic que prestaria assessorament i ajuda als consumidors que haguessin de fer aquests tràmits.

L'Oficina d'Informació al Consumidor presta un servei gratuït d'assessorament als usuaris que tinguin dubtes respecte al procediment a seguir o sobre les comunicacions que li faci arribar l'entitat bancària. També es dóna suport a l'hora de redactar la reclamació prèvia al Servei de Reclamacions de l'entitat bancària.

Segons informa l'oficina del consumidor, els usuaris que s'hi dirigeixen per fer consultes sobre les clàusules sòl són de perfil variat, la majoria de més de 35 anys i autòctons, i l'entitat financera sobre la qual s'estan rebent més consultes és BBVA, ja que va absorbir Caixa Catalunya i Caixa Manresa, dues de les entitats amb més clients al Bages.

Per poder accedir a aquest servei de l'OCIC, cal sol·licitar cita a través del telèfon 93 693 03 53.

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) va publicar ahir l'acord de convalidació del reial decret llei 1/2017, de 20 de gener, de mesures urgents de protecció als consumidors en matèria de clàusules sòl, que es va assolir dimarts passat al Congrés dels Diputats. El decret, que va ser aprovat pel govern central el 20 de gener, estableix un sistema extrajudicial amb el qual els afectats per les clàusules sòl podran cobrar en efectiu tot el que van pagar de més, de manera gratuïta i en un termini màxim de tres mesos.

El tràmit serà obligatori per a totes les entitats quan ho sol·liciti el consumidor, que, no obstant això, manté sempre oberta la via judicial.