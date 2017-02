Carles Aleman, nomenat conseller delegat de les mines de Súria i Sallent

El barceloní Carles Aleman, fins ara director d'operacions d'ICL Súria & Sallent, va ser nomenat ahir nou conseller delegat de les mines del Bages en substitució de Pablo de Lastres, que va ser rellevat de sorpresa del càrrec la setmana passada, juntament amb el secretari del consell d'administració i director de l'assessoria jurídica, Joan Güell; i la directora de sostenibilitat, Encarna Baras. Aleman, que assumirà també la vicepresidència d'Operacions de Potassa a Espanya, s'incorporarà oficialment a la seva nova tasca el proper dilluns.

Nascut el 1962, Carles Aleman és llicenciat en Química per la Universitat Autònoma de Barcelona, en Farmàcia per la Universitat de Barcelona i en Ciències Empresarials per la Universitat Oberta de Catalunya, a més de tenir un MBA per Esade. Aleman havia treballat a les multinacionals Ciba Geigy i Basf abans d'incorporar-se, el 2013, al projecte miner bagenc. A les mines del Bages, Aleman ha estat responsable del negoci de la sal, responsable de nous desenvolupaments de negoci i, des del mes de gener passat, director d'operacions.

Fins al 30 d'abril, Carles Aleman tindrà el suport en la transició de Pablo De Lastres, que en aquella data abandonarà el projecte d'ICL.

Aleman va saber ahir mateix el seu nomenament. En declaracions a Regió7, Alemán assegurava que la multinacional israeliana volia «algú del país, era una condició important per al grup». El nou conseller delegat qualificava el nomenament com a «molt excitant» i «un repte», especialment motivador, afegia, pel fet que «em permet fer alguna cosa pel país». A diferència del seu treball per a altres grans multinacionals, deia, «a les mines el dia a dia es veu reflectit aquí mateix».

Carles Aleman arriba al càrrec en un moment complex del projecte industrial Phoenix, perquè la companyia està pendent de l'aprovació del Pla Director Urbanístic que ha de regular el marc normatiu de l'activitat minera a la comarca, i pel retard de les obres de la rampa de Cabanasses, que deixen en suspens l'anunciat trasllat de l'activitat de la mina de Sallent a Súria. El 30 de juny d'enguany, ICL ha de deixar d'abocar al runam del Cogulló, però la rampa per concentrar tota l'activitat a Súria no estarà enllestida fins a final del 2018. Això deixa un llarg parèntesi en què la companyia ha de decidir com manté l'explotació de Sallent sense abocar més al Cogulló, fet que genera inquietud en l'entorn de la companyia.

Aleman reconeixia ahir que el moment és «delicat», perquè «tots els canvis generen incertesa, però el grup està donant suport al projecte. El Phoenix és molt important per a ICL i la companyia hi està molt involucrada», assegurava. El nou conseller delegat es proposa elaborar «una planificació» de treball per abordar les qüestions més urgents, com són la rampa, les obres al port, el trasllat de Sallent i el final de l'activitat al Cogulló. «Caldrà asseure's amb tothom», deia Aleman, que confia en «el grup que deixa format de Lastres. No estic sol. El que cal és marcar fites i prioritats», afegia. Per resoldre els diversos fronts oberts, Aleman diu que té «idees», que, amb tot, «vull consensuar abans de posar-les en pràctica».