El sector del taxi convoca una nova aturada per a demà contra les llicències VTC

Els sindicats de taxistes Elite, ATC, Anget, TLU i Paktaxi han acordat fer una vaga de 24 hores aquest dijous 29 de juny per reclamar la limitació de llicències VTC en proporció d'una d'aquestes per cada trenta taxis.

L'aturada començarà a les 06.00 h del 29 de juny i acabarà a la mateixa hora de l'endemà. Els sindicats han acordat que faran serveis socials gratuïts, és a dir, que tots els hospitals «estaran dotats de taxis per desplaçar les persones que més ho necessiten de manera totalment gratuïta», segons han explicat en un comunicat. Les terminals de l'aeroport i estacions de tren i bus també tindran cobertura d'aquest tipus. A banda, els taxistes anuncien una manifestació que anirà de plaça Universitat a la de Sant Jaume, on esperen ser rebuts per representants de la Generalitat.