L'ocupació dels universitaris es recupera però s'estanquen les condicions

La taxa d'ocupació de titulats universitaris s'ha recuperat respecte al 2014, però les condicions laborals s'han estancat en relació amb l'etapa més dura de la crisi, segons l'enquesta d'Inserció Laboral de l'Agència per la Qualitat del Sistema Universitari. L'estudi, presentat ahir a Barcelona, constata que la taxa d'ocupació de graduats és del 88,7% en els estudiants que fa tres anys que van finalitzar la carrera, mentre que el 2014 la taxa era del 83,9%, la més baixa des que es va començar a fer l'enquesta, el 2001. Respecte a la qualitat de l'ocupació, els contractes indefinits representen el 50% del treball, una xifra inferior a la del 2014 i la més baixa des del 2001, mentre que els temporals arriben ja a un nivell del 36,7% el 2017. Set de cada deu titulats treballen en funcions específiques del seu grau, un de cada deu exerceix funcions en l'àmbit universitari no relacionades amb la seva titulació, i dos estan empleats en funcions no universitàries.