Les llars van destinar el 2016 4.800 euros a despeses en alimentació

Les llars catalanes van destinar una mitjana de 4.791,35 euros a productes d'alimentació i begudes el 2016, amb un creixement de 164 euros, el 3,56% més que la despesa realitzada el 2015, segons l'informe «Evolució de la despesa de les famílies espanyoles en alimentació 2014-2016» publicat ahir per AIS Group. Amb aquestes xifres, Catalunya és el segon territori de l'Estat amb més despesa en productes per a l'alimentació, després del País Basc (4.863 euros), i el territori de l'Estat on s'ha registrat l'increment més gran de recursos destinats a la compra de productes de menjar i beure.

En el conjunt de l'Estat espa-nyol, la mitjana de despesa en productes d'alimentació es va situar en 4.313 euros a l'any, amb un augment de 10 euros en relació amb el 2015, el 0,21% més.

La carn no s'ha beneficiat d'aquest increment de la despesa en alimentació de les llars catalanes, ben al contrari, perquè es va registrar una caiguda d'aquesta despesa que el 2016 es va situar en 1.031 euros de mitjana, 23,46 euros menys que el 2015, el 2,22% menys. Per contra, la mitjana de despesa en peix es va situar el 2016 en 555,74 euros, 43,87 euros més que el 2015, el 8,57% més. Després de la carn, el producte més important al cistell de la compra és la fruita i verdures.