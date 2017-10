Sant Fruitós és el segon municipi de tot l'Estat amb més renda per declarant

Sant Fruitós de Bages ha pujat fins a la segona posició dels municipis majors de 1.000 habitants de tot l'estat i la primera de Catalunya amb més renda per declarant. Segons l'última estadística de declarants de l'IRPF per municipis de l'Agència Tributària espanyola corresponent a l'exercici fiscal 2015 (que inclou gairebé 3.000 municipis de tot l'estat, però no el País Basc i Navarra), la població bagenca tenia aquell any una renda bruta mitjana de 67.806 euros, només per sota de la madrilenya Pozuelo de Alarcón, que liderava el rànquig espanyol amb 69.136 euros. Sant Fruitós de Bages ha escalat 110 posicions en un any, ja que l'estadística del 2014 situava el municipi bagenc com el 112 de tot l'estat i el 54è català amb 29.365 euros de renda bruta mitjana anual. El 2013, la població era la 49a de Catalunya i la 104 de l'estat, amb 29.679 euros.

Quant a renda disponible mitjana (descomptats impostos i les cotitzacions socials), Sant Fruitós en registrava 52.894 euros.

L'alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés, no trobava ahir una explicació al salt espectacular del municipi en el rànquing estatal i català. «La veritat és que m'agafa en fred, i és una anàlisi que demanaré que m'expliquin», deia Batanés, que recordava que «aquests són paràmetres que no tenen a veure amb l'Ajuntament». La informació publicada per l'Agència Tributària es refereix a la totalitat de rendes percebudes durant l'any per tots els membres que integren una unitat familiar. En la seva metodologia, l'Agència Tributària recorda que no es pot interpretar la renda mitjana per declaració ni com a renda individual ni com a renda per llar o família, ja que això dependrà de la modalitat de cada declaració (individual o conjunta).

Batanés, amb tot, recorda que a Sant Fruitós de Bages hi ha la urbanització més exclusiva de la comarca, Pineda de Bages, amb un perfil de família de renda elevada. Al municipi també hi ha ubicada la urbanització de les Brucardes, d'un perfil similar.

Entre les poblacions de la Catalunya Central de més de 5.000 habitants, Sant Esteve és la segona que apareix en el rànquing català, amb 31.334 euros, i se situa com la 83a de l'estat. La segueix Abrera (27.6464 euros de renda bruta mitjana, la 109 de Catalunya i la 208 de l'estat), Santpedor (27.586 euros, la 110 de Catalunya i la 211 de l'estat) i Súria (27.414 euros, la 114 de Catalunya i la 223 de l'estat). Amb tot, només les dues primeres (Sant Fruitós i Sant Esteve) se situen per sobre de la mitjana catalana (28.810 euros).

Manresa apareix en la posició 148 de Catalunya i 282 de l'estat, amb 26.646 euros de renda mitjana bruta i 21.197 de renda disponible mitjana. El 2014, Manresa era la 125a de Catalunya i 263a de l'estat, amb 26.185 euros de renda bruta i 21.320 de renda disponible.

Entre les altres capitals del ter-ritori, la més ben situada és Igualada, la 146a de Catalunya (26.652 euros de renda bruta), seguida de Manresa. Per sota apareix Berga, la 237a de Catalunya (24.785 euros de renda bruta). La Seu i Puigcerdà ocupen posicions bastant properes en el rànquing català, la 31o i la 317 (amb 23.598 i 23.460 euros de renda bruta, respectivament), mentre que Solsona és la 390 en la llista nacional (i 943 estatal), amb 21.891 euros. D'entre les poblacions de més de 5.000 habitants del territori central, l'última posició la manté un dels municipis amb l'atur més elevat del país, Santa Margarida de Montbui, amb 20.582 euros.

La llista de les deu poblacions catalanes amb més renda bruta l'encapçala Sant Fruitós, seguit de Matadepera (51.058 euros), que era la primera tant els anys 2014 com 2013. Matadepera perd 2.114 euros de renda mitjana el 2015 respecte del 2014.

Darrere de Matadepera se situen Sant Just Desvern, Sant Cugat del Vallès, Sant Vicenç de Montalt, Cabrils, Alella, Sitges, Teià i Vallromanes.

L'estadística de l'Agència Tributària revela que la renda bruta mitjana dels més de 18.890.000 de declarants d'IRPF va arribar el 2015 als 25.582 euros anuals, el 3,1% més que el 2014.