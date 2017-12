"Es necessari un canvi radical de la política catalana per recuperar la confiança"

Espanya creixerà aquest any al voltant del 3%, com es presenta el 2018?

Amb aspecte de continuïtat, a bon ritme, semblant al d´aquest any. A això contribuiran diversos factors, com la notable expansió del comerç mundial, la ferma recuperació econòmica de l´eurozona, el fort dinamisme del turisme internacional, el preu del petroli bastant contingut, i els anormalment baixos tipus d´interès, juntament amb un millor accés que abans de les empreses espanyoles al crèdit bancari en condicions assequibles.

Què cal esperar de les constants vitals de l´economia espanyola?

L´atur continuarà disminuint, les finances públiques evolucionaran favorablement i la inflació es mantindrà baixa. El pitjor de la crisi ha acabat. Però queda el gran repte d´apujar significativament els nivells d´una feina ben retribuïda i regionalment equilibrada, a més de disminuir notablement la taxa de temporalitat fins registres molt més baixos, com són habituals en els grans països de la UE.

L´OCDE constata que l ´economia millora, però recomana més reformes...

El més urgent és abordar d´una vegada la reforma de les administracions públiques: més eficiència i menys burocràcia són ingredients estimulants de l´activitat.

La taxa d´atur disminueix, però continua sent molt elevada... Cal fer un pas més enllà a la reforma laboral?

Restablir l´equilibri del mercat de treball porta el seu temps. En tots els països ha estat així, també a Alemanya. Però l´important és que la reforma laboral de 2012 ha tingut l´esperat impacte positiu en termes de creació d´ocupació i reducció de l´atur, per molt que els líders socialistes i sindicalistes s´entestin a afirmar el contrari. Qualsevol intent de derogar la reforma seria perniciós per als que busquen feina.

Espanya necessita reformar el seu sistema de pensions, però... En quina direcció?

En tres: un, elevar automàticament l´edat de jubilació d´acord amb la incrementada esperança de vida de la gent gran. Dues, fomentar plans privats de previsió, començant amb els joves, com a complement a la pensió pública. I tres, impulsar sistemes d´estalvi individual a les empreses, com els tenen els països centreeuropeus però no Espanya.

Seguim sense aprovar els pressupostos de 2018 ... Resta impuls a la nostra economia?

Crec que no. Els nivells de confiança dels empresaris i dels consumidors són prou robustos com per no posarse nerviós davant rentades i arranjaments polítics.

I com afectarà l´economia el problema català?

Cal un canvi radical de la política catalana, allunyant els plantejaments independentistes radicals i il·legals. Només així Catalunya podrà recuperar la confiança dels agents econòmics i frenar la fugida d´empreses i estalvis. En cas contrari, resorgiria la incertesa política, jurídica i administrativa que equivaldria a un fort impost tributari sobre l´activitat econòmica, que es desacceleraria a tot el país i derivaria en més atur.

Es dona per fet que el BCE va començar a retirar els estímuls monetaris... Quin impacte tindria aquesta decisió?

El BCE encara està lluny d´una veritable normalització de la seva política monetària. Em temo que mantindrà el rumb ultraexpansiu tot i la recuperació econòmica en marxa, la qual cosa no té sentit i no fa més que generar efectes col·laterals no desitjats, especialment una assignació distorsionada dels recursos i la formació de bombolles financeres i immobiliàries.

Apujarà el BCE els tipus d'interès? Ho ha de fer?

No crec que hi hagi una pujada de tipus el 2018 per necessari que fos. Primer caldrà acabar amb la compra massiva de deute sobirà i altres actius. Però el BCE ha deixat la porta oberta a una prolongació i fins i tot ampliació de les compres més enllà de setembre, que de moment és la data oficialment fixada per sortir del programa. L´èxit es complicarà molt més com més s´obstini el BCE a demorar-lo.

Cal preveure que el 2018 sigui un bon any per als inversors?

Sobretot en el camp de la digitalització de l´economia es presenten unes oportunitats formidables per invertir i collir una bona rendibilitat. El mateix cal dir per al sector de les energies renovables. Com a motor han d´actuar les inversions en R + D.