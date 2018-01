Seat i Saba presenten una app que porta la compra del súper al cotxe

L'empresa automobilística Seat i l'operador de solucions en l'àmbit de la mobilitat urbana especialitzat en la gestió d'aparcaments Saba han presentat Droppit, una aplicació mòbil que permetrà a l'usuari realitzar la compra en un supermercat virtual i rebre la comanda directament al propi automòbil estacionat en un aparcament de la companyia. Segons asseguren ambdues empreses en un comunicat conjunt, la prova pilot d'aquest projecte, en la qual col·laboraran el Marketplace de supermercats Deliberry i l'empresa de missatgeria Glovo, es durà a terme en dos aparcaments gestionats per Saba a Barcelona –el de Pau Casals i el de Lluís Companys– i tindrà una durada de sis mesos. En la primera fase de Droppit, disponible per a dispositius iOS i Android, el client podrà realitzar i rebre els seus articles a través de Deliberry, que realitzarà la compra a la botiga física i lliurarà les comandes al vehicle del client. Així mateix, l'usuari podrà contactar amb Glovo per a l'enviament d'encàrrecs de tot tipus a qualsevol dels dos aparcaments.