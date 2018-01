Eurona potencia els seus serveis de banda ampla per satèl·lit

L'operador de telecomunicacions Eurona Wireless Telecom, a través de la seva filial de satèl·lit Quantis Global, ha arribat a un acord amb l'empresa de solucions satel·litàries de banda ampla i serveis Hughes Network Systems per oferir serveis de banda ampla per satèl·lit per a llars i petites i mitjanes empreses (pimes) a Espanya inicialment, amb plans d'expandir l'oferta al Marroc.

En un comunicat, Eurona, el president de la qual és el manresà Jaume Sanpera, remarca que «el coneixement i l'experiència» de Hughes, juntament amb les robustes característiques i capacitats tècniques del seu sistema Júpiter, posicionen la companyia com «el millor soci» per recolzar les seves implementacions de xarxes a gran escala. En aquest sentit, detalla que Júpiter impulsa els serveis avançats de banda ampla per a una varietat d'aplicacions que inclouen accés a Internet i al Backhaul cel·lular. A més, la configuració del Hub adquirida permet l'operació de diversos Gbps de capacitat en múltiples satèl·lits.

El contracte inicial inclourà diversos milers de terminals remots HT2000, amb una important expansió planificada. Aquesta tecnologia, ja desplegada per Eurona sobre el satèl·lit Hylas 1 d'Avanti, permetrà oferir a les llars i empreses espanyols fins a 100 Mbps a mitjà termini, i 30 Mbps de forma immediata, d'acord amb les especificacions de velocitat mínima de connexió a Internet establertes pel Govern d'Espanya i la Unió Europea.

«Amb milions de terminals enviats fins a la data i que operen a la xarxa satel·litària més gran del món amb més d'un milió de VSAT als Estats Units, Hughes ens ofereix a més de tecnologia una experiència per implementar en els nostres mercats», subratlla el conseller delegat d'Eurona, Fernando Ojeda. Així, assenyala que la companyia ha seleccionat el sistema Júpiter de Hughes perquè ofereix «l'eficiència, escalabilitat i flexibilitat» de la qual depèn per les seves ofertes de serveis. «Amb Hughes tenim un soci que posseeix un profund coneixement de la indústria que ens ajudarà a mesura que continuem fent créixer el nostre negoci», afegeix.

Per la seva banda, el vicepresident de Vendes Internacionals de Hughes Network Systems, Daniel Losada, destaca que Eurona té plans que brindaran oportunitats de connectivitat «a més persones i en més llocs», i que el seu equip «està entusiasmat de ser part del lliurament de serveis satel·litaris de banda ampla fiables en aquestes regions».