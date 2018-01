El Govern estalviarà 1.200 milions d'euros per la pujada del 0,25% de les pensions, segons UGT

El Govern farà servir 313 milions d'euros en la pujada del 0,25% de les pensions que executarà aquest any, de manera que estalviarà uns 1.200 milions d'euros, que és la diferència que hi ha entre la pujada de les pensions i el que pujarà l'IPC, segons els càlculs realitzats per UGT.

En un comunicat, UGT ha posat èmfasi que les pensions han de revaloritzar-se per sobre dels preus i que s'han d'establir mesures per incrementar els ingressos de la Seguretat Social.

Així, el sindicat que representa Pepe Álvarez proposa assegurar el poder adquisitiu de les pensions, incloent també una clàusula de revisió a final d'any perquè no hi hagi un sistema de pensions "mínimes".

La revisió "immediata" de les fonts de finançament perquè el sistema no es financi només amb cotitzacions o eradicar el dèficit de la Seguretat Social acabant amb les bonificacions a la contractació, finançant despeses des dels pressupostos generals de l'Estat (PGE) i destopant les bases de cotització també són qüestions imprescindibles per al sindicat.

"El Govern sembla estar més preocupat per baixar les pensions any a any i per engreixar deliberadament el dèficit de la Seguretat Social, venent una situació d'insostenibilitat que no és real per afavorir als fons privats", ha recalcat UGT.

L'organització sindical ha exigit també la derogació de la reforma de pensions i ha demanat que es posin en marxa mesures que des de ja augmentin el poder adquisitiu dels pensionistes i garanteixin la viabilitat del sistema públic.

Per a UGT, la pujada de les pensions del 0,25% per a aquest any és "ridícula" i suposarà que els pensionistes perdin poder adquisitiu per segon any consecutiu.

De fet, creu que és totalment "insuficient", perquè només suposa 2,3 euros més al mes per la pensió mitjana, que està al voltant dels 925 euros, o 1,62 euros per a la pensió més habitual, que ronda els 650 euros .

"Aquesta retallada augmentarà els nivells de pobresa d'aquest col·lectiu, ja que disminueix en gairebé un 3% la seva capacitat de compra en els dos últims anys i redueix, encara més si és possible, el seu Estat de Benestar", segons ha subratllat UGT, que també ha assenyalat que la pujada "de merda" va a aprofundir en la situació de pobresa que estan vivint els pensionistes a Espanya.

Finalment, el sindicat ha criticat la "injusta política econòmica del Govern" que, sota el seu punt de vista, "condemna als pensionistes empobrint-los, mentre que destina 2.000 milions al rescat d'autopistes i ingressa 1.000 milions amb el copagament farmacèutic".