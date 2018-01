Agricultura ajorna fins al 2019 reduir a la meitat els municipis considerats ZLN

El departament d'Agricultura ha decidit aturar la reducció del suport als productors professionals de la trentena de municipis que enguany havien de deixar de tenir la consideració de zona amb limitacions naturals (ZLN), segons han explicat des de JARC. Aquesta modificació, que deriva de l'aplicació d'una directriu europea, finalment es començarà a aplicar a Catalunya el 2019. La pèrdua de la consideració de zona amb limitació natural comportarà per als productors dels municipis afectats deixar de percebre progressivament l'ajut específic per compensar la situació, entre d'altres. Les comarques afectades per aquest canvi de criteri, en què alguns municipis deixaran de tenir la qualificació, són les Garrigues (-20), Ribera d'Ebre (-13), Priorat (-13), Segrià (-8), Terra Alta (-8) i Solsonès (-1). Per contra, està previst que s'incorporin a la qualificació poblacions de l'Anoia (+6), el Bages (+4), la Selva (+4), la Segarra (+3) i el Baix Camp (+3).