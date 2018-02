Mercabarna preveu superar els 15 milions de calçots venuts

Els majoristes de Mercabarna preveuen superar els 15 milions de calçots venuts aquesta temporada, el que suposaria un nou rècord històric. Si s'arriba a aquesta xifra, s'incrementarien les vendes prop del 10% respecte de les de l'any passat, que amb 14,2 milions de calçots comercialitzats, la xifra més alta en 10 anys, ja van superar totes les previsions. Pel que fa als preus, es mantindran estables respecte d'anys anteriors, entre els 8 i 10 cèntims per unitat de mitjana, gràcies a la gran oferta existent.

L'evolució a l'alça de les vendes té molt a veure amb l'augment de la demanda interna i el creixement de les exportacions, que en un any han passat del 5% als 15% del total de les vendes. Josep Pañella, majorista especialitzat en calçots, explica que les baixes temperatures de l'hivern i la manca de pluges a la tardor garanteixen un producte d'altíssima qualitat i pronostica una temporada de rècord si el temps acompanya.

Les vendes de calçots previstes per a aquesta temporada confirmen que el seu consum va a l'alça i que any rere les xifres van creixent. De fet, fins al mes de gener les vendes ja superen de més del 9% les dels primers tres mesos de la temporada anterior.

Aquest optimisme es justifica per unes condicions meteorològiques favorable que fan preveure una collita excel·lent tant en quantitat com en qualitat i una demanda creixent del mercat interior i de les exportacions. «Esperem una bona temporada per la qualitat del producte, la tendència de preus molt estables i també per la demanda creixent. Ara confiem que el temps no espatlli les previsions i continuem tenint bon producte», explica Josep Pañella, un dels prop de 50 majoristes especialitzats en calçots de Mercabarna.

Una de les pors dels majoristes i el factor que podria fer que no es compleixin les previsions és que el temps no acompanyi els caps de setmana. Pañella explica que el 80% de les vendes les fan els dijous i els divendres en vista al cap de setmana i que si les previsions del temps són desfavorables les vendes poden baixar fàcilment fins al 60%.

Per minimitzar aquestes fluctuacions, els majoristes de Mercabarna continuen fent campanyes per promocionar el consum de calçots a les llars més enllà de les tradicionals calçotades en restaurants o a l'aire lliure. «El calçot al forn o en tempura és molt bo i si s'estén el seu consum les vendes es repartirien una mica més durant tota la setmana», destaca.

Del total de vendes, els majoristes calculen que entre el 25% i el 30% es destinarà a la restauració i fins a un 15% s'exportarà. Patrick Mateu, de Maleubre Cano, explica que mercats com l'anglès, principalment a Londres, el francès i el belga cada dia s'interessen més per un producte que en molts casos poden trobar en botigues selectes.

Pel que fa a la procedència dels calçots que es venen a Mercabarna, el més abundant és el del Camp de Tarragona amb l'IGP del calçot de Valls. Des de començament de temporada, els majoristes ja han venut uns 3,7 milions de calçots de Valls, el 60% del total de la producció. El segon gran origen són les comarques de Barcelona, amb el Baix Llobregat al capdavant, seguit pel Maresme i els Vallesos Oriental i Occidental. El calçot del Barcelonès, tot i que no està subjecte a estàndards de qualitat, té una llarga trajectòria de conreu i els cultius destaquen per la seva qualitat.