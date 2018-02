El Dinamo de Manresa fa noves accions al Centre Històric

El Centre d'Iniciatives per l'Ocupació (CIO) de l'Ajuntament de Manresa ha programat per aquest 2018 tres tipus d'accions adreçades a persones aturades, demandants d'ocupació i residents al Centre Històric, i que tenen l'objectiu d'incrementar el domini d'un ofici i d'altres competències requerides al mercat laboral. Aquesta iniciativa s'emmarca dins el projecte Dinamo-Treball als Barris, en la seva dotzena edició.

Així, es posa en marxa un dispositiu d'orientació i inserció per atendre els demandants d'ocupació i es treballen, de forma individualitzada, les competències i coneixements que els poden ajudar en la recerca de feina. En el marc del dispositiu, es faran al llarg de l'any diferents formacions destinades a millorar la qualificació professional dels participants, com un curs d'agricultura ecològica, cursos pel carnet de conducció de carretons elevadors, manipulació aliments i prevenció de riscos laborals sector construcció.

Una altra acció preveu l'adequació de la fàbrica de l'Anònima. Es tracta d'un programa de Formació i Treball que té per objectiu la millora de l'ocupabilitat de vuit joves menors de 25 anys residents al barri, en situació d'atur i amb un nivell de formació igual o superior a l'ESO.

Quant als plans d'ocupació, es contracten persones aturades per part de l'Ajuntament de Manresa per a la realització d'obres o serveis en el Nucli Antic de la ciutat o que hi tinguin repercussió.

Fa un mes i mig que es va iniciar la dotzena edició del projecte Dinamo, que té com a objectiu augmentar les oportunitats laborals i el nivell de qualificació professional de les persones residents al Nucli Antic de Manresa que es troben en situació de recerca de feina. El projecte està subvencionat pel SOC, el ministerio de Empleo i el gestiona el CIO de l'Ajuntament de Manresa.