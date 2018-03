Condemnen una empresa hotelera per considerar la maternitat com "una malaltia"

El Jutjat social número 7 de Las Palmas ha condemnat una empresa hotelera del sud de Gran Canària per negar-li a una treballadora compensacions que li corresponien per estar de baixa per maternitat, després que l'empresa argumente´s que no havia assistit a la feina per incapacitat transitòria (malaltia).

La sentència incideix en la "dimensió constitucional" del fet que l'empresa "deixés de banda" qualsevol "ponderació i valoració de la importància que per a l'efectivitat del dret a la no discriminació per raó de sexe pogués tenir la seva actuació", independentment de la "lectura errònia" que l'empresa va fer del conveni col·lectiu d'hostaleria de la província de Las Palmas per assimilar la maternitat a una malaltia.

Sobre aquest tema, el jutge subratlla que "la limitació d'un dret lligat a l'efectiva conciliació de la vida familiar i laboral, que garanteix el dret a l'ocupació de les treballadores amb responsabilitats familiars i el respecte al principi d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones en l'àmbit laboral, pot discriminar per raó de sexe".

D'aquesta manera, la sentència exposa que el que l'empresa pretengués "assimilar la maternitat a una malaltia" suposa una interpretació "restrictiva de l'exercici dels seus drets i una discriminació indirecta de les dones treballadores".

"La maternitat no és una malaltia, sinó un enriquiment no només personal, sinó també per a l'empresa perquè es desenvolupen competències que després s'utilitzen en el treball: més sensibilitat cap als altres, la capacitat de negociar, d'organitzar-se...mil coneixements", conclou la sentència amb aquesta cita de la doctora d'Econòmiques i Empresarials Nuria Chinchilla.