La hisenda catalana troba el 15,7% més de frau en un any

L'Agència Tributària de Catalunya (ATC) va descobrir frau fiscal per un import de 196,8 milions d'euros durant el 2017, el que representa un increment del 15,7% amb relació a l'any anterior. El secretari d'Hisenda de la Generalitat, Albert Castellanos, va presentar ahir en una roda de premsa aquestes xifres del balanç anual del Pla de prevenció i reducció del frau fiscal i de foment de les bones pràctiques tributàries 2015-2018.

Des que es va posar en marxa, l'ATC ha fet aflorar un total de 557,26 milions d'euros en tres anys.

Per àmbits d'actuació, dels 75,4 milions descoberts a través de les activitats d'inspecció realitzades per l'ATC dels tributs cedits i propis que gestiona, destaca el deute tributari detectat en l'impost de successions i donacions (ISD) que ha passat de 26,4 milions l'any 2016 a 40 milions l'any 2017.

Pel que fa a la gestió, els treballs de l'Agencia s'han centrat principalment en l'impost de patrimoni (IP) i en el de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITPAJD), a través de campanyes dirigides a sectors específics, per exemple en préstecs entre particulars o en les concessions administratives. Aquests dos tributs representen un 22% i un 60%, respectivament, sobre els 87,9 milions descoberts per aquesta via.

L'ATC ha destacat també el creixement en la detecció del frau aflorat via recaptació executiva: de 16,9 milions d'euros l'any 2016 a 33,3 milions el 2017. Això s'explica per l'assumpció progressiva de la totalitat de les competències en la recaptació dels deutes pendents dels contribuents amb l'administració, segons la hisenda catalana. Si es tenen en compta les diverses figures tributàries, destaca el frau descobert en l'impost de successions i donacions, amb 68,5 milions d'euros, el que representa el 35% del total. Seguidament, hi ha l'ITPAJD, amb 66,6 milions (34% del total), l'impost de patrimoni, amb 52,9 milions (27% del total), els tributs sobre el joc, amb 7,4 milions (4%), els 0,4 milions de l'impost sobre les estades en establiments turístics i els 0,8 milions corresponents a altres impostos.

De cara al 2018, Castellanos apunta que se seguirà la tendència del 2017 pel que fa a l'increment en la detecció del frau fiscal.