«Accidents i responsabilitat»

Els accidents poden comportar sancions per a les empreses.

Els accidents poden comportar sancions per a les empreses. Arxiu/Mireia Arso

En la gestió diària de l´empresa és recomanable no perdre de perspectiva la gestió dels seus recursos humans, i, dintre d´aquesta gestió, un factor molt desconegut per les empreses i els seus gestors són les possibles responsabilitats que haurà d´afrontar l´empresa en cas de la producció de danys derivats d´un accident de treball o una malaltia professional. Aquestes responsabilitats es poden resumir en els factors següents.

Les sancions a imposar per l´autoritat laboral en cas que es detecti l´existència d´un comportament de l´empresa tipificat a la Llei d´Infraccions i Sancions de l´Ordre Social, normalment relacionades amb la manca d´avaluació del risc que ha comportat l´accident de treball o malaltia professional, la manca de formació efectiva del treballador o la manca d´implementació de les mesures preventives identificades en l´avaluació de riscos laborals.

El recàrrec per manca de mesures de seguretat comporta la imposició a l´empresa d´un recàrrec del 30% o del 50% sobre la pensió i altres prestacions que la Seguretat Social o els jutjats reconeguin al treballador. Únicament s´exigeix una conducta de l´empresa negligent que hagi comportat o de facto influït de manera directa o indirecta en la producció de l´accident o en l´aparició de la malaltia professional.

La responsabilitat patronal; és a dir, la responsabilitat civil pels danys generats al treballador, físics o psíquics, així com la pèrdua d´ingressos futurs que li ha comportat les limitacions mèdiques de l´accident o malaltia professional. Aquesta és l´única responsabilitat que es pot assegurar, però hem de tenir en compte que la majoria d´asseguradores exclouen el mobbing, l´assetjament sexual i les malalties professionals.

La responsabilitat penal, amb un tipus penal específic que s´imputa als responsables de l´empresa o als comandaments intermedis en funció de l´esfera de responsabilitat de cadascun en l´adopció de mesures per evitar la producció de l´accident o la producció de la malaltia professional.

Per acabar, hem de recordar que totes aquestes responsabilitats són compatibles entre si i no excloents; per tant, és habitual que les empreses hagin d´afrontar-les totes quatre.