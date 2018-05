Seat inverteix sis milions en projectes de sostenibilitat durant el 2017

Seat va invertir el 2017 al voltant de sis milions d'euros en projectes de sostenibilitat, la qual cosa l'ha ajudat a disminuir el seu impacte ambiental en el 35% en els últims set anys, segons ha assegurat la companyia en un comunicat. Tal com explica Seat, la marca es va proposar disminuir el 25% el seu impacte ambiental en el període 2011-2018, repte que va complir amb dos anys d'antelació, per la qual cosa la marca es va fixar l'objectiu de disminuir el 50% el seu impacte per al 2025. En aquest sentit, la companyia desenvolupa plans emmarcats en la iniciativa Ecomotive Factory, que forma part de l'estratègia Producció, Qualitat i Equip dissenyada per millorar la productivitat i la qualitat a Martorell i a Seat Components.