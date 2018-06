El territori central redueix l'1,2% el nombre d'aturats

El nombre d'aturats a les comarques de la Catalunya Central es va reduir en 319 persones el passat mes de maig, l'1,2% en termes relatius, fet que situa el total de persones sense feina registrades a les oficines de Treball del territori en 26.313. La reducció a les comarques interiors ha estat percentualment força baixa respecte a la caiguda al conjunt del país durant el mateix mes, ja que va ser, a Catalunya, del 3,35%, la més elevada des del juny de l'any passat.

En termes interanuals, al territori central el nombre d'aturats es continua reduint més ràpidament que al conjunt català, ja que va ser del -6,44%, pel -5,84% nacional. Aquesta tendència es manté des de l'octubre de l'any passat.

Per comarques, l'atur ha caigut el maig a totes les de la Catalunya Central, excepte al Bages, on es va incrementar el 0,28% (26 persones) i al Moianès, on l'augment va ser del 5,03% (24 persones). Destaquen les caigudes de l'Anoia (-3,47%) i del Berguedà (-3,37%), ambdues superiors a la mitjana catalana.

El nombre de desocupats va baixar a Catalunya en 13.378 persones el mes de maig i va situar el nombre d'aturats en 385.568 persones, fet que va situar el Principat com el territori de l'Estat en què més va descendir l'atur.

Segons les dades publicades ahir pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, al conjunt de l'Estat l'atur va baixar al maig en 83.738 persones, cosa que va situar el nombre d'aturats en 3.252.130 desocupats. El nombre d'aturats a Catalunya el maig va ser de 23.922 menys respecte al mateix mes de l'any passat. L'atur va baixar a totes les demarcacions catalanes durant el mes de maig: el 2,4% a Barcelona; el 5,7% a Girona; el 8,2% a Lleida i el 4,83% a Tarragona. Del total d'aturats a Catalunya, 219.700 són dones i 165.868, homes, mentre que els menors de 25 anys arriben als 25.850 aturats. Per sectors d'activitat, l'agricultura registra 8.533 aturats a Catalunya; 44.555, la indústria; 33.575, la construcció; i 271.438, en serveis. El mes de maig es van formalitzar 27.599 indefinits i 263.622 temporals.

El nou conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, va assegurar ahir que les dades de l'atur del mes de maig a Catalunya són «positives», ja que es crea més ocupació que en l'època prèvia a la crisi. Tot i això, va lamentar els elevats índex de temporalitat en la contractació i va subratllar que «el marc regulador del món del treball no ha facilitat l'ocupació en bones condicions i indefinida». En aquest sentit, va reclamar al Govern de Pedro Sánchez que aprofiti «l'oportunitat de tirar enrere la reforma laboral», tot recordant-li que el PSOE ja s'hi havia compromès. I és que la legislació actual «facilita la precarietat laboral», va subratllar el conseller.