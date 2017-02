Segon accident laboral greu a la mina de Súria amb dos dies de diferència

Un treballador de la mina de Súria va resultar ferit greu ahir al matí en un accident laboral a l'interior del pou de Cabanasses, quan va rebre l'impacte d'una pedra. Com a conseqüència, es va fer una fractura oberta a la cama i va haver de ser evacuat en helicòpter a l'hospital Parc Taulí de Sabadell. Es tracta del segon accident laboral que succeeix a les instal·lacions de l'empresa ICL a Súria amb només dos dies de diferència. Diumenge, un operari també va resultar ferit greu en una cama.

El succés d'ahir, segons van explicar fonts d'ICL, del comitè d'empresa i del SEM, va tenir lloc poc abans de 2/4 de 10 del matí, quan, per causes que es desconeixen, es va desprendre un lluis d'una galeria i va impactar sobre les cames del treballador. Com a conseqüència, l'home, de 43 anys, va resultar amb una fractura greu en una cama.

Tot i que inicialment el SEM havia definit el seu estat com a crític, fonts de l'empresa van aclarir que l'home no va perdre el coneixement i que la seva vida no va estar en perill. Segons les mateixes fonts, presentava una fractura oberta en una cama, per la qual cosa va haver de ser sedat.

Després de ser evacuat a l'exterior de la mina, va ser traslladat per un helicòpter del SEM a l'hospital Parc Taulí de Sabadell, on va ser intervingut quirúrgicament al migdia. Posteriorment, segons van explicar fonts del centre hospitalari, va ser ingressat a la unitat de semicrítics, que és l'àrea on són derivats els pacients que no presenten lesions en cap òrgan vital.

L'accident laboral d'ahir al matí es va produir només tres dies després que un altre miner de Súria també resultés ferit greu en una cama. Els fets van tenir lloc diumenge a 2/4 de 9 del matí, quan, per causes que s'estan investigant, l'operari, que també té 43 anys, va rebre l'impacte a la cama d'un element de la cinta transportadora de mineral. Com a conseqüència, va resultar amb múltiples fractures a la cama i, per aquest motiu, va ser traslladat en helicòpter a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.