Enxampats circulant a més de 180 km/h per la C-55, a Súria

A 183 i a 184 km/h. Aquestes són les velocitats a què circulaven dos motoristes dissabte passat per la C-55 quan van ser enxampats pels Mossos d'Esquadra a Súria, en un tram on es pot anar fins a 90 km/h.

Els dos homes, de 34 i 43 anys, de nacionalitat espanyola i residents a Sant Boi de Llobregat i Gavà, respectivament, van ser detectats per un radar instal·lat al punt quilomètric 46,2 de la C-55, dins d'un dispositiu especial per a la prevenció d'accidents de motocicletes. Ambdós van ser denunciats pels Mossos com a presumptes autors d´un delicte contra la seguretat viària.

Els agents van aturar els conductors per tal de notificar-los que serien investigats en unes diligències penals i els van citar per tal que es presentin a declarar davant del jutjat d´instrucció en funcions de guàrdia de Manresa.