Uns 25 nois amb antecedents s'han apoderat del tram del Passeig on hi va haver la pallissa

Són entre 20 i 25 adolescents fitxats per la policia, la majoria menors. Alguns viuen a Manresa i d'altres resideixen temporalment al centre Estrep de Sant Salvador de Guardiola (per on passen cada any 120 menors que no tenen l'empara de cap família). I han convertit des de fa anys el primer tram del passeig Pere III (entre el Casino i el Kursaal) en «territori seu», tal com manifesten verbalment als agents cada cop que han d'intervenir en incidents.

«Se senten protegits per la seva superioritat numèrica i perquè molts són menors», expliquen a aquest diari fonts policials. Segons afegeixen, tots comparteixen la procedència marroquina, tot i que, a l'hora d'intimidar o agredir les víctimes, actuen com les anomenades bandes llatines. La majoria tenen antecedents de furts, robatoris i drogues. Molts tenen una presència estable a la zona i d'altres són temporals.

Aquest és el perfil de la vintena llarga d'adolescents que des de fa tres anys ocupa habitualment el primer tram del Passeig, tot causant molèsties d'incivisme i d'inseguretat a veïns, comerciants i vianants, tal com Regió7 ja ha informat diverses vegades des d'inicis del 2015. La pallissa que dotze menors van propinar el 25 de juny passat contra tres joves santjoanencs ha estat l'incident de més gravetat, però no pas el primer.

Precisament, les víctimes de les agressions solen ser vianants, algun veí i menors que entren i surten de la biblioteca del Casino, segons expliquen les mateixes fonts policials. No solen tenir cap relació prèvia amb els agredits. La seva manera d'actuar, quan aborden algú, és similar: un o dos d'ells demanen a la víctima una cigarreta o una moneda i, si reben una negativa per resposta, provoquen una discussió. De seguida, apareix per sorpresa tota la resta de companys (deu, dotze, quinze o tots els que hi hagi en aquell moment) i envolten la víctima. Fins i tot, ho poden arribar a fer contra dos agents de policia (tal com va ocórrer el novembre del 2015), que es van refugiar en un garatge.

En declaracions ahir a Regió7, el cap de la Policia Local de Manresa, Jordi Mora, va reconèixer l'existència del «problema», tot recordant que també es dóna en altres llocs com la plaça de Gispert i el carrer del Born. «El problema fa dos o tres anys que dura i augmenta ara a l'estiu. Policialment, fem tot el que podem fer, però nosaltres no podem fer desaparèixer el problema. S'ha de resoldre des d'altres nivells», admet Mora.

«L'única forma de tenir-los un temps fora de circulació és quan són detinguts per un delicte. Si no hi ha cap infracció manifesta o cap alteració de l'ordre públic, no els pots fer fora de la via pública», assenyala. I admet que nombroses vegades són identificats o denunciats per actes incívics o per delictes lleus com furts en botigues, però que sempre acaben tornant a l'indret (en ser menors, són alliberats de seguida).

Mora assegura que fan tot el «màxim» patrullatge preventiu possible al Passeig. «Hi ha dies afortunats, que són molts, que la patrulla fa presència i no hi ha cap problema», diu. I, quan els detinguts o denunciats són de l'Estrep, Mora diu que sempre s'acaba informant els tutors del centre.

Per la seva banda, en un comunicat, la regidora d'Acció Social Àngels Santaolària, va lamentar ahir «profundament» l'agressió del passat 25 de juny. El consistori va expressar «la més enèrgica repulsa per aquest i qualsevol acte de violència» i va expressar «la solidaritat amb les persones agredides, especialment el jove que es troba ingressat, i la seva família». Des de l'Ajuntament, va dir Santaolària, «ens hem posat en contacte amb els responsables de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) per obtenir tota la informació» i «per evitar qualsevol altre episodi d'aquesta naturalesa».