Els veïns del bloc incendiat de Manresa estaran uns quants dies sense poder tornar a casa

L'Ajuntament de Manresa va fer aquest dilluns una segona inspecció de l'edifici afectat per l'incendi de dissabte, a l'edifici del carrer Sarret i Arbós, que determina que no hi ha danys estructurals a l'immoble. Tot i així, de moment, cap dels veïns afectats no pot retornar a l'edifici i es desconeix quan ho podran fer. L'incendi va provocat per un veí que feia temps que causava molèsties veïnals i que precisament havia estat denunciat el dia abans.

Aquest mateix dilluns al migdia, en una reunió, el consistori ha informat els veïns afectats de la situació. Com que encara ningú no pot tornar a l´edifici, s´ha analitzat cas per cas les necessitats de reallotjament temporal de cada família. La majoria poden allotjar-se a casa de familiars o amics, tret de cinc famílies, que a partir d´avui mateix es poden traslladar als allotjaments temporals que els ha proporcionat l´Ajuntament.

Segons ha informat el consistori en un comunicat, tècnics de Territori de l´Ajuntament han procedit aquest matí a fer una segona inspecció de l´edifici afectat per un incendi, dissabte al migdia. La inspecció ha corroborat que no s'aprecien danys estructurals greus a l´edifici que en facin perillar la integritat. Tot i així, com a conseqüència dels efectes del foc a l´estructura, es demana a la propietat que aporti un certificat emès per un tècnic competent que ho corrobori.

Si l´informe és favorable, un cop s´hagin dut a terme algunes reparacions i una neteja, i després que la propietat faci revisar les instal·lacions comunes de gas i electricitat, es preveu que alguns veïns podrien tornar a casa seva, en un termini de pocs dies. El grau d´afectació dels pisos és molt divers, i alguns necessitaran obres de rehabilitació molt importants. Avui per avui, però, tots estan desallotjats.

L´Ajuntament ha organitzat aquest dilluns migdia una reunió amb la propietat i els veïns afectats, per tal d´analitzar la situació i també buscar solucions a totes les persones que, temporalment, s´han quedat sense el pis on vivien. D´entrada, l´edifici està precintat, però s´ha habilitat un horari, dimarts a la tarda i dijous al matí, per tal que els veïns puguin accedir als habitatges a recollir pertinences.

Un cop finalitzada la reunió general, personal tècnic de Serveis Socials s'ha reunit individualment amb cada família, per estudiar la seva situació. La majoria han manifestat que poden quedar-se a viure temporalment a casa de familiars o amics. Hi ha cinc famílies que a partir d'avui mateix l´Ajuntament ha començat a reallotjar, si bé posteriorment es repercutirà al cost a la propietat perquè se´n faci càrrec. La tornada a casa es preveu que serà esglaonada, en funció de l´afectació de l´incendi en cadascun dels pisos.

En un comunicat emès aquestaAjuntament lamenta el succés i agraeix la paciència i la col·laboració de tots els veïns i veïnes de l´immoble afectat per tal de trobar la millor solució per a tothom.

L'incendi es va iniciar dissabte al migdia al pis 2n 3a de l'edifici del carrer Sarret i Arbós 48-50. Es tracta d'un bloc de 16 habitatges (quatre plantes i quatre habitatges per planta). Tots els habitatges estaven en règim de lloguer, excepte un que està desocupat.

L'incendi va ser molt virulent i es va propagar ràpidament, a través de l'escala i, especialment, del celobert, que va fer un afecte xemeneia cap al pis del costat (2n-2a) i els pisos immediatament superiors, (3r-2a i el 3r-3a), que han quedat parcialment calcinats. Hi va ajudar el fet que les algunes finestres del celobert estaven obertes.

La resta d'habitatges del bloc també van quedar afectats. Alguns a causa del fum. Altres a causa de la gran quantitat d'aigua que es va haver de fer servir per apagar el foc. També van quedar afectats els locals de la planta baixa: una perruqueria i un consultori mèdic.

Com a conseqüència de l'incendi la companyia de gas va tallar el subministrament de gas per evitar danys majors. També es va tallar el subministrament elèctric, en un primer moment, tot i que en aquest moment ja està en funcionament.

Al lloc del sinistre s´hi van desplaçar, a banda de Bombers, Policia Local i serveis d´emergència, equips tècnics de Protecció Civil, Territori i Serveis Socials de l´Ajuntament.