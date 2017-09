Detinguts cinc joves per robar en dos centres esportius d'Igualada la mateixa nit

Els Mossos d'Esquadra han detingut cinc joves d'entre 19 i 26 anys, de nacionalitats espanyola i marroquina, acusats d'haver entrat a robar en dos centres esportius d'Igualada aquest dimecres a la matinada. Tots cinc, veïns d'Igualada, Santa Margarida de Montbui i Òdena, han quedat en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial.

Els fets, segons el cos policial, van tenir lloc dimecres a les 2.20 hores de la matinada, quan una patrulla dels Mossos va observar un vehicle que estava estacionat a l'avinguda Àngel Guimerà d'Igualada i que, quan va veure la presència policial, va arrencar a gran velocitat, sense encendre els llums.

Els agents van seguir el cotxe fins fins que van aconseguir aturar-lo en un dels carrers de la urbanització Pla de la Massa de la ciutat. Els ocupants del vehicle, mentre durava la persecució, anaven llençant objectes per la finestra.

Un cop el vehicle aturat, els agents van escorcollar el cotxe, on hi van trobar tot un seguit d'objectes susceptibles de ser el botí d'algun robatori. Entre ells, un ordinador portàtil, un disc dur, tres telèfons mòbils, diferents productes de menjar i beure i diners en efectiu.

En veure tots aquells productes, els Mossos es van adreçar a l'avinguda on s'havia iniciat el seguiment, per intentar localitzar la seva procedència. Després de diferents gestions, van trobar el bar de les piscines municipals amb la persiana forçada i l'interior regirat. Per aquest motiu, els cinc ocupants del vehicle van quedar detinguts per un robatori amb força interior d'establiment.

Arran la detenció, els Mossos van poder relacionar els detinguts amb un altre robatori que s'havia produït durant la mateixa nit en un altre centre esportiu d'Igualada.

Els detinguts, quatre d'ells amb antecedents, van passar aquest dijous a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d'Igualada, el qual en va decretar llibertat amb càrrecs.