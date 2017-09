Un conductor s'accidenta a Manresa quadruplicant l'alcoholèmia permesa

Un veí de Manresa de 40 anys d'edat s'ha accidentat aquest dimarts a quarts d'una de la matinada al carrer del Bruc de Manresa. L'home conduïa el seu vehicle quan, de sobte, ha perdut el control del cotxe i ha xocat contra una pilona i dues tanques abans de fugir del lloc dels fets.

Poc després, el manresà ha estat localitzat per una patrulla de la Policia Local que li ha practicat una prova d'alcoholèmia en la qual el conductor ha donat un resultat de 0,93 ml/g. Per aquest motiu, l'home ha estat denunciat per un delicte contra la seguretat del trànsit.