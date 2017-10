Els Bombers demanen tenir cura de les llars de foc per evitar incendis

Els Bombers de la Generalitat van alertar aquest dimecres de la importància de tenir en bon estat i fer manteniment de les xemeneies per evitar incendis, que solen augmentar amb l'arribada del fred. La majoria d'incendis que afecten les teulades, especialment de fusta, habituals en zones de muntanya, tenen com a origen la xemeneia.

En aquest sentit, els Bombers recorden que la llar de foc necessita un manteniment periòdic, almenys un cop a l'any (segons l'ús que se'n faci). Cal escurar el conducte de fums per tal de netejar el sutge que podria acabar cremant i danyant els conductes i xemeneies. Cal fer-ho amb els raspalls adequats o estris recomanats pel fabricant. No s'han d'utilitzar productes químics si no són recomanats pels fabricants.

També cal comprovar que els conductes no perdin fum, ja que el fum és tòxic i, a més, si hi ha algun forat podria ser un punt de propagació de l'incendi a elements combustibles propers al punt de fuita. Si fa temps que no s'utilitza la llar, l'ha de revisar personal especialitzat per comprovar que no s'ha obstruït el tiratge.