Trànsit manté abaixat el peatge de la C-16 durant tres de les quatre hores d'embús a la C-55

NO MÉS MORTS A LA C-55

El camió que va provocar el tall de la C-55, a Castellgalí NO MÉS MORTS A LA C-55

Un camió incendiat a Castellgalí va embussar aquest dilluns al matí, durant quatre hores, el tram de la C-55 entre Castellbell i Manresa. El Servei Català de Trànsit només va obrir les barreres de l'autopista C-16 durant la primera hora, per tal de desviar-hi el trànsit de la C-55. Quan es va poder reobrir a la circulació un dels dos carrils afectats d'aquesta via, les barreres de la C-16 es van tornar a abaixar. Tot i així, les cues a la C-55, de més de quatre de quilòmetres, es van mantenir fins a 2/4 de 10.

La incidència va tenir lloc cap a 2/4 de 6 de la matinada al punt quilomètric 24 de la C-55, a l'altura del golf La Roqueta, al terme municipal de Castellgalí. L'incendi va afectar un tràiler que circulava en sentit Manresa, i que transportava pneumàtics a l'interior d'un contenidor tancat. El foc només va afectar el remolc perquè el conductor va aconseguir separar-lo de la tractora.

El vehicle incendiat, però, va ocupar els dos carrils que hi ha en aquest tram en sentit Manresa. Per aquest motiu, la carretera es va haver de tallar completament per als vehicles que circulaven en direcció a la capital bagenca.

Quan passaven cinc minuts de 3/4 de 6 de la matinada, el Servei Català de Trànsit va activar el protocol de desviament a l'autopista C-16, per la qual cosa va aixecar les barreres del peatge de Sant Vicenç de Castellet, en sentit nord.

A 3/4 de 7 del matí, els Bombers van comunicar a Trànsit que ja s'havia pogut extingir el foc. Els Mossos van poder reobrir un dels dos carrils tallats en sentit Manresa. Trànsit, aleshores, va decidir desactivar el protocol i va tornar a fer de pagament el peatge de l'autopista C-16.

Fonts de Trànsit van justificar la finalització tan ràpida del protocol perquè ja es podia circular per un dels carrils. Tot i així, van admetre que el trànsit no es va normalitzar fins passades les 9 del matí. Més concretament, es van produir cues fins a 2/4 de 10 del matí, que anaven de Castell-bell a Castellgalí i que van superar els quatre quilòmetres.

D'altra banda, un motorista va resultar ferit lleu aquest dilluns a la tarda en accidentar-se a la C-55, a l'altura de Sant Vicenç de Castellet.