Entren a robar al local veïnal de la Font dels Capellans, a Manresa

La finestra per on van entrar els lladres AV LA FONT

Uns desconeguts van entrar a robar ahir a la matinada al local de l'Associació de Veïns del barri de la Font dels Capellans, a Manresa. Els lladres van esbotzar diverses portes i van robar un ordinador portàtil, el telèfon mòbil de l'entitat, una càmera de fotos i una de vídeo. Els Mossos d'Esquadra investiguen l'autoria dels fets.

El robatori, segons fonts de l'associació veïnal, va tenir lloc de matinada, sense que fos advertit per cap veí de l'entorn. Els lladres es van enfilar a un aparell d'aire condicionat i, a continuació, van forçar una finestra, després d'aixecar la persiana i trencar un vidre. Un cop a dins, van esbotzar diverses portes. De l'interior, es van endur un ordinador, un telèfon i dues càmeres, a més d'un grapat de monedes (que sumaven menys de 10 euros, ja que l'entitat mai no hi deixa molts diners).

El president de l'Associació de Veïns, Said Ghoula, lamentava els fets. «Sobta que hagin volgut entrar en una associaicó de veïns, on no hi ha res de valor. Els danys que ens han provocat són de més valor que no pas el que ens han robat», va dir. Fa un any i mig, el mateix local ja va ser objecte d'un altre robatori. Ara, l'associació reforçarà les mesures de seguretat.