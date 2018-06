Interromput el servei de tren entre Manresa i Lleida per una avaria

El servei de trens que uneix l'Hospitalet i Lleida passant per Manresa (Rodalies 12) ha quedat interromput entre la capital del Bages i Calaf per una incidència a les instal·lacions del subministrament elèctric. Renfe informa que està gestionant un servei alternatiu per carretera i que els retards poden ser superiors als 60 minuts a la resta de la línia.