Diners, el regal més desitjat

A la carta als Reis es demanen... diners. No obstant això, als que compren i emboliquen els regals de Nadal no se´ls acut ficar un feix en un sobre i res més. En aquesta banda del món, ens agrada fer regals més personals i menys mundans que el bitllet. Els diners són el més desitjat, però, finalment, el menys regalat per Nadal a Espanya.

Per sisè any consecutiu, els diners en efectiu tornen a ser el regal preferit pels consumidors, segons les dades extretes de l´informe «Tendències de Consum Nadalenc 2017» de Deloitte. El segueixen, per apetència, els viatges, en el cas dels homes, i la roba i el calçat, en el de les dones.

La recuperació econòmica també ha arribat al Nadal. Aquestes festes els espanyols desemborsaran uns 633 euros de mitjana, fet que suposa un increment del 3,3% davant la despesa real del 2016. Per primera vegada, Espanya superarà el Regne Unit en intenció de despesa per a aquest Nadal, passarà a liderar el rànquing de països europeus enquestats. Els processos de negociació del Brexit i les inestabilitats polítiques han generat un optimisme més moderat en països com el Regne Unit, Bèlgica, Grècia o Rússia, segons l´anàlisi de Deloitte

Per què els diners són el millor regal?

Potser perquè ningú es coneix millor que un mateix i encertar el present correcte pot resultar una tasca tan escabrosa que, tot i les pretensions de buscar l´objecte adequat per a cadascú, és possible que fracassi.

Una recent investigació nord-americana publicada a Journal of Consumer Research revelava que, quan es tracta de regalar, més no significa millor. En concret, si en un paquet hi afegim un obsequi barat a un de més car es redueix l´efecte positiu del segon en qui el rep. És el que s´anomena «paradoxa de l´obsequiador».

Entre els més petits, els jocs de construcció i els dissenyats per desenvolupar la creativitat són les opcions que més creixement experimenten aquest any, en el qual segueixen regnant les joguines educatives. Els adolescents, en canvi, prefereixen els videojocs seguits de diners, segons l´estudi de Deloitte.

De la Barbie a una experiència en caixa

Però no sempre els gustos han estat els mateixos. Les preferències en regals nadalencs han experimentat una evolució des de mitjan segle passat. Fins als cinquanta, el regal nadalenc era només per a nens, per això s´obsequiaven joguines. Tot canvia a partir del 1957: el primer anunci a Televisió Espanyola revoluciona el món del regal. El 1959 neix Barbie, que va arribar a Espa-nya al final dels setanta i va significar una altra sacsejada al sector.

Un altre moment clau arriba al principi dels vuitanta. El walkman de Sony del 1979 pot considerar-se com el primer regal tecnològic desitjat de manera massiva. Encara que el seu preu és elevat, i es considera un luxe, el seu posseïdor es posa a l´avantguarda del consum, un privilegiat que ha aconseguit «el millor». També en els vuitanta, l´ordinador Spectrum encapçala la llista del regal més desitjat.

L´any 1990 es va viure una altra revolució tecnològica respecte dels regals. Game Boy es converteix en el regal més demanat, amb més de cent milions d´unitats venudes arreu del món.

Al final de la segona dècada dels dos mil, avui a Espanya el que es vol són diners o experiències. Devem d´estar tan saturats d´andròmines que preferim coses, valgui la contradicció, no materials, com viatges o plans d´oci.

Els objectes usats van perdent l´estigma d´anys enrere. «Cada vegada més gent opta per alternatives de consum sostenible, que vol donar una segona vida als objectes que té a casa i no fa servir», segons asseguren responsables de Wallapop. El 31% dels internautes espanyols declara que compra en línia regals nadalencs a venedors particulars, segons dades de l´estudi global Tendències de consum per Nadal, elaborat per TNS per ebay.



Qüestió d´ego

El regal perfecte no existeix i, si existís, seria una cosa per recordar. Els diners s´esvaeixen a la caixa d´un centre comercial o al compte bancari del receptor, desvincula el donant del regal. Què em va regalar la mare per Nadal? La resposta en aquest cas seria «diners», sense adjectius. Encara que hagin permès adquirir un magnífic sofà per descansar després de la jornada laboral, una liquadora amb la qual es poden elaborar nutritius batuts energètics per poder començar el dia, una fabulosa faldilla de la marca preferida o un viatge inoblidable a la destinació de somni.

Ells volen diners, però nosaltres passarem desapercebuts si el que regalem és un feix de bitllets, perquè regalar, també, és qüestió d´ego.

Els regals parlen tant dels que els fan com dels qui els reben. Alguns, per exemple un bon llibre, són un elogi perquè demostren que considerem persones cultivades a qui els reben; altres són un acte d´incomprensió.

Per això, la majoria de nosaltres busca el regal revelació. Molts compradors s´esforcen per trobar una joguina sensacional o una joia extravagant que impressioni el destinatari. Però la majoria dels qui reben el regal no volen ser impressionat, segons es desprèn de l´estudi «Per què certs regals són fantàstics per donar però no per tenir?», de Jeff Galak i Julian Givi, de la Universitat Carnegie.

Els espanyols, segons un estudi d´One Poll per lastminute.com, són els menys materialistes d´Europa. A l´hora de rebre regals per Nadal, dos de cada tres prefereixen una experiència o un viatge, en comptes d´alguna cosa material. L´enquesta també revela que les dones són menys materialistes que els homes. Gairebé el 30% dels entrevistats espanyols va dir que no tenia «cap regal físic a la seva llista de desitjos».

El que tenen entre 18 i 24 anys prefereixen que els regalin experiències i viatges en comptes de qualsevol tipus de regal material (65%). Els més grans de 55 anys (53%) prefereixen regals materials. Els regals preferits pels espanyols són: un sopar romàntic i secret (33%), un dia en un spa (29%) i fer una passejada en helicòpter (21%).

Com a curiositat, els espanyols prefereixen gaudir d´alguns d´aquests regals de manera individual i no compartir-los, fins i tot quan es tracta d´una experiència, segons les conclusions a què arriba l´estudi d´One Poll.

Regalar és una barreja d´art i ciència, i per fer-ho bé cal conèixer l´altre i també endevinar: perquè si saps exactament com és l´altre, quines coses té i quines li falten, és més fàcil encertar el regal de Nadal.

Pot ser que en llegir aquestes línies molts ja hagin fet les compres nadalenques. Els espanyols són els més previsors a l´hora de fer les compres nadalenques. Així ho demostra un estudi elaborat per Oath, pel qual sabem que el 70% dels consumidors a Espanya fa les seves compres a principi de desembre o abans. El nombre dels van més tard també demostra el caràcter previsor dels espanyols: només el 8% deixa les seves compres per a uns dies abans de Nadal.

Si s´és d´aquests últims i, finalment, s´opta per regalar diners, hi ha maneres d´allò més originals de fer-ho. Es pot preparar un original xec, fer una transferència bancària de sorpresa o, finalment, optar pel típic sobre amb diners. Això sí, per a qualsevol d´aquestes opcions hi ha mètodes d´allò més originals per no deixar indiferent ningú i sorprendre amb els regals de Nadal.