Noia i menor de 18 anys, el perfil predominant a l’espai d’ajuda emocional de Manresa i el Bages

«Als joves els falta un espai d’escolta i sentir-se entesos. Moltes vegades ens diuen: ‘Si dic això, se’m penalitza o, no puc dir tal cosa perquè, com que se suposa que ho tenim tot, no ens podem queixar’. Hi ha un xoc generacional i, per altra banda, els calen més expectatives realistes. Des de les xarxes i la societat en general es genera una idea de com han de ser les coses. Cal més flexibilitat». És la valoració que fa la psicòloga Isabel Baena del jovent, a partir del que veuen a l’Espai Èmfasi d’assessorament emocional.

Malgrat identificar la manca d’eines dels joves per gestionar com se senten, tant Baena com la també psicòloga Marina Bassaganya i l’educadora social Carla Basagaña, destaquen que «estan molt predisposats a demanar ajuda».

Una de les funcions del servei que remarquen és el de la prevenció, de manera que, agafat a temps, un problema de salut emocional no passi a ser un problema de salut mental.

La frustració i la paciència són dos sentiments molt lligats al jovent que els arriba. «Passen per una època de tristesa i ràbia i necessiten estar bé i feliços. Han d’entendre que tot són èpoques i que hi ha vegades que és necessari passar per aquests estats. Això els genera frustració i és el que costa», reflexiona Bassaganya. «La paciència és una de les coses que més els costa a tots els nivells. Com invertir esforços durant un temps i que el benefici sigui a llarg termini és difícil», opina Baena. «Les ganes de voler-ho tot ja», sentencia Basagaña.

Frustració i autolesions

Lligat amb això, sobretot, amb la frustració, hi ha el tema de les autolesions. Basagaña assegura que és «molt recurrent» i Baena, que és fruit de «la mala gestió de la frustració. Estic malament, necessito treure’m aquest malestar. No sé com fer-ho i ho acabo canalitzant des d’aquest format més físic». Bassaganya fa notar que «el dolor físic fa menys mal que el mental» i Baena que «és perillós perquè els alleugereix el malestar, però es fan mal». Basañaga pensa que «hem de filar molt prim. Si ha estat puntual, podem atendre i valorar, però, quan està molt establert, diem que ha d’anar a salut mental».

Quant a la demanda dels professionals, Basagaña detalla que «el que tenim més són equips docents, tant si és per atendre grups dins les aules per fer alguna dinàmica en temes d’usos de pantalles, de relacions, d’autoestima i de gestió emocional, com per fer intervencions individuals quan detecten que hi ha alguns casos que necessiten aquest acompanyament». Baena informa que «els docents són el principal canal de professionals que deriven adolescents cap aquí».

Les famílies: de tot una mica

Les famílies són les que els fan arribar els casos dels adolescents més joves. Bassaganya concreta que «ho fan més mares que pares» i que, en derivacions de l’escola, «hi ha pares que hi posen resistència perquè creuen que el seu fill està bé». Basagaña comenta que «ens trobem amb famílies molt implicades i amb ganes d’ajudar el seu fill o filla, i amb famílies que no es vinculen o que ho fan a mitges».

Un dels serveis amb què es coordinen és amb el Servei d’Atenció Integral LGTBI. «Des d’allà ens han fet derivacions per atendre el malestar de persones que formen part del col·lectiu en tema de gènere i orientació sexual», diu l’educadora social. Baena constata que «són persones que tenen clara la seva identitat» i que el problema és «el conflicte que això els suposa amb l’entorn».

Com s’ha explicat, la pandèmia i el confinament van ser el punt de partida de l’estructura actual de l’Espai Èmfasi. Basagaña valora que «no he atès cap persona en concret pel confinament, però, de tots els malestars que arrosseguen, en podem deduir que hi ha coses que venen d’aquella època». Baena recorda el cas «d’una persona que sentia molt rebuig a treure’s la mascareta perquè se sentia còmoda no mostrant tant la cara. Tenia aquesta resistència a treure-se-la per un tema físic».