Veïns del Sobrerroca de Manresa creen una plataforma cívica per lluitar contra el soroll al carrer

«Disposar d’un carrer més saludable per viure i poder descansar i dormir». Amb aquest objectiu, un grup de veïns ha creat la Plataforma Cívica Sobrerroca, que tot just ara s’ha donat a conèixer públicament, si bé els problemes que denuncia venen de lluny. Bàsicament, tenen a veure amb el soroll que generen algunes terrasses, un local nocturn i una iniciativa estiuenca que hi ha al vial.

La plataforma ja té una trentena de simpatitzants. Tots ells han volgut mantenir l’anonimat perquè temen represàlies. Comenten que ja han rebut algun comentari fora de to de responsables dels locals que no els deixen dormir quan han expressat el seu enuig.

La iniciativa estiuenca de què parlen és La Fresca, una proposta de l’associació de comerciants que va arrencar el 2022, segons la qual, els divendres i dissabtes dels mesos de juny i de juliol (i, segons els veïns, de setembre i d’octubre), el Sobrerroca queda tallat al trànsit de 8 del vespre a 12 de la nit i s’omple de taules i cadires dels locals de restauració del vial. Els veïns de la plataforma ho consideren una «privatització de l’espai públic» per a benefici d’uns quants. Critiquen el soroll que s’hi genera durant hores i que, mentre es porta a terme aquesta activitat, no s’hi pugui arribar amb cotxe si algú va carregat, té problemes de mobilitat o hi ha una emergència.

Insisteixen que no és l’únic problema amb què han de conviure, atès que la gresca al carrer s’allarga fins a altes hores de la matinada «amb el xivarri i les baralles» de persones que van de festa al local d’oci nocturn Gris, assenyalen, i, abans, amb la fressa a les terrasses d’El Graner i del Txoco Basko. A El Graner esmenten que, des del març, un cop al mes, fan jam sessions a l’interior, tot i que «no hi ha cap aïllament acústic».

Una veïna mostra el vídeo d’una baralla al carrer dels Arcs de Santa Llúcia i al de Sobrerroca, on afirma que sovintegen.

Es queixen del soroll i de les baralles que generen persones que van al local d'oci nocturn Gris / Arxoiu particular

Queixes variades i nombroses

Les queixes dels veïns, entre els quals figuren persones amb problemes de depressió, d’estrès posttraumàtic, d’ansietat, amb trastorns del son i sota tractament psicoterapèutic, a banda d’infants, ancians i persones que es lleven per anar a treballar a les 5 de la matinada, són variades i nombroses, amb correus enviats directament a la Policia Local, instàncies de deu persones diferents i d’una comunitat de veïns a les regidories de Seguretat Ciutadana, d’Espai Públic i del Centre Històric i, en l’anterior mandat, amb reunions amb els aleshores regidors del Centre Històric i de Comerç que, segons afirmen, no van servir per a res. En les instàncies enviades entre aquest mes i el passat, i també el 2022 i 2023, als problemes explicats, juntament amb la constatació que un carrer de 8 metres d’amplada, o menys en algun tram, no és el millor emplaçament per tenir taules i cadires plenes de gent fins a les 12 de la nit, s’hi sumen la petició de no renovar el permís a l’activitat La Fresca, i casos com el d’una veïna que té a càrrec la seva mare de 88 anys amb un 43% de discapacitat i que es troba amb problemes seriosos per acostar el cotxe al portal de casa per culpa de les terrasses. No és l’única.

La resposta que han rebut fins ara per part de l’Ajuntament, amb el qual reclamen poder mantenir una reunió, és que el Txoco Basko i El Graner tenen permís per tenir taules i cadires. L’escrit també recorda els horaris de les terrasses.

Els veïns diuen que se senten totalment desprotegits pel consistori i insisteixen que les seves demandes tenen a veure, sobretot, amb un tema de salut i amb el dret al descans, que «és un dret fonamental que forma part de l’articulat de la Constitució espanyola», tal com es va explicar, recorden, al Congrés d’Acústica de Catalunya celebrat fa poc a Manresa. Alhora, volen deixar clar que no estan en contra ni de la cultura ni tampoc d’actes festius puntuals.

Tenen un correu, plataformacivicasobrerroca@gmail.com, per si algun ciutadà hi vol contactar.

Subscriu-te per seguir llegint