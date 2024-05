Sant Vicenç es bolca amb el ball de Gitanes i omple la plaça de cultura i tradició

Gairebé tants balladors com persones al públic a la celebració del ball de Gitanes d'enguany de Sant Vicenç de Castellet. Com ja va anunciar aquest diari, aquest any s'ha batut el rècord de participació i ha superat les 450 persones, fet que s'ha percebut a la plaça Major del poble.

És evident que Sant Vicenç guarda com un tresor aquesta ballada popular tradicional, però també fa per modernitzar-la i atraure nous perfils, tant de balladors com al públic. Ahir es va celebrar per primera vegada una ballada jove nocturna, a la qual van acudir una seixantena de persones d'entre tretze i trenta anys. El president de l’Associació del Ball de Gitanes de Sant Vicenç de Castellet, Pere Anton Llobet, ho ha qualificat d'èxit. Aquest acte va acabar de consolidar el sopar popular que es va entrenar l'any passat.

Després de la cercavila dels balladors i balladores des de l'església fins a la plaça Major, els carrers estaven plens de gom a gom d'amics i familiars dels balladors, però també de santvicentins molt aficionats a aquesta tradició des de sempre. La il·lusió i les ganes de festa han inundat la plaça. Com era previsible amb tantíssima gent ballant, al principi la col·locació dels dansaires ha estat complicada, però finalment, balladors, públic i gegants hi han cabut força concentrats.

En un primer moment, ha sortit l'Esbart Dansaire Santvicentí amb una parella d'abanderats de cadascuna de les setze colles per presentar-se al públic i seguidament, ja ha entrat tothom a plaça amb el ball de Caldes. L'eufòria ha esclatat ja només amb els primers passos. Tot i que la logística ha estat complicada al llarg de tota l'actuació, s'ha gestionat molt bé i l'espectacle s'ha pogut fer sense cap incident.

Un dels moments més aplaudits ha estat la coronació de la núvia d'enguany, que per sorteig ha estat Marta Marco de la colla del Puigsoler. Ha estat ella l'encarregada de dirigir a tothom per col·locar-se per a la següent dansa: els entremesos del ball de Gitanes, en la qual gràcies a la colla dels més petits de tots, l'Escola de Dansa, s'ha pogut fer la forma d'una estrella que s'ha pogut veure des dels balcons de la plaça.

La plaça es fa petita

Si l'any passat amb 370 balladors els membres de l'organització patien per no cabre-hi a la plaça, aquest any no tant perquè es van poder fer assajos en el mateix espai. Tot i això, Llobet creu que el "problema de l'espai" no és realment un problema perquè "significa que el ball de Gitanes mou cada vegada a més gent". Admet, però, que si l'any que ve hi ha un augment de dansaires tan important com el d'aquest any, s'haurà de fer un replantejament de la ubicació. Proposa que "es podria fer en dos torns o ubicar diferent a la gent".

Els moviments coordinats de tots els dansaires amb els seus vestits han fet esclatar Sant Vicenç en un espectacle visual de colors i ritmes. Per Llobet "és una festa que contagia perquè tothom que ho prova vol repetir i ningú no vol marxar". L'alcalde de Sant Vicenç, Dani Mauriz, ha celebrat el rècord de balladors al poble i ha dit que "l'Associació del Ball de Gitanes incorpora petites novetats cada any per exportar aquest ball arreu de la comarca i de Catalunya".