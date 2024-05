La ballada de Gitanes de Sant Vicenç batrà rècord amb més de 450 dansaries

La plaça de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet s’omplirà aquest diumenge, com mai ho ha fet abans, en motiu la ballada popular de Gitanes. Uns 450 balladors i balladores, entre grans i petits, posaran a prova l’espai i batran el rècord de dansaires d’aquesta festa d’interès local. L’organització continua potenciant la festa infantil i juvenil que se celebra el dissabte, que aquest any incorpora una ballada jove nocturna i consolida el sopar popular que es va estrenar l’any passat.

La ballada de Gitanes de Sant Vicenç de Castellet es troba en plena forma, amb un auge de balladors sense precedents, tant a la ballada popular del diumenge com a la infantil i juvenil del dissabte. Segons el president de l’Associació del Ball de Gitanes de Sant Vicenç de Castellet, Pere Anton Llobet, aquest any «hi ha hagut una explosió impressionant a les dues ballades». Si l’any passat la festa ja va comptar amb més dansaires que mai, enguany encara se supera i fa «un gran salt». Entre la vuitantena de balladors infantils i juvenils i els 380 adults, la ballada popular del diumenge superarà els 450 balladors que, en alguns moments determinats com l’entrada al galop a la plaça, ballaran alhora i posaran a prova la capacitat de l’espai.

La ballada manté les 16 colles de l’any passat, moltes de les quals han vist incrementat el nombre de participants. En aquest sentit, Llobet també destaca la incorporació de «nous perfils» de balladors i el salt cap a la paritat que s’està assolint en els darrers anys, amb la qual cosa «estem superant barreres».

La ballada infantil i juvenil es potencia

En la línia dels darrers anys, l’associació santvicentina treballa per potenciar la ballada infantil i juvenil que es fa el dissabte que «estava eclipsava per la del diumenge i vam decidir fer un tomb per donar-li més èmfasi», diu Llobet. Amb l’objectiu de «donar protagonisme a les futures generacions, que són les que hauran d’entomar les Gitanes» l’entitat ha apostat per anar ampliant i «donar més força» a les activitats d’aquesta jornada. L’any passat s’hi va incorporar un sopar popular a la fresca i també es compta amb la participació d’un grup convidat que, en aquesta ocasió, serà la colla de Gitanes de Castelldefels.

En aquesta línia, aquest any es farà una ballada jove nocturna, adreçada al col·lectiu d’entre 13 i 30 anys, que tindrà lloc a la mateixa plaça després de sopar. Segons Llobet, serà una ballada «espontània, sense el vestit tradicional i només amb algun detallet com pot ser un mantó o alguna coseta que recordi les Gitanes». L’activitat està oberta a tothom, «tant balladors, com gent que només vingui a provar-ho», amb l’únic condicionant de l’edat.

Tot plegat, els permetrà fer «una festa completa», que serà el preludi de la ballada multitudinària de diumenge. Com és tradició, les colles participants sortiran des de l'església fins a la plaça de l'Ajuntament en cercavila, encapçalada pels gegants de Sant Vicenç, que obriran la ballada amb el seu Vals de Castellet i el ball de Caldes. Tot seguit serà el moment del galop, amb el qual es produirà l’entrada de les 16 colles a la plaça. Durant l’actuació es podrà gaudir dels anomenats entremesos: el xotis, les catxutxes, les contradanses, la jota i el vals-jota. Per acabar amb el galop final, ja amb el públic afegit als balladors.

El Ball de Gitanes de Sant Vicenç de Castellet, que es va incorporar l’any 2019 al Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya, és una tradició amb 117 anys d’història, que es va recuperar fa més de 30 anys com a festa popular.

