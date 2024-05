Les sardanes omplen de color i balladors la plaça de la Pau de la Font dels Capellans

Espardenyes de set vetes i multitud de mocadors han farcit aquest matí la plaça de la Pau, al barri de la Font dels Capellans de Manresa. Al voltant de 600 sardanistes, d’una vintena de colles del país, han desafiat un dia que s’havia despertat gris, per honorar la dansa popular catalana. Una trobada, la quinzena, de Colles Sardanistes d’equipaments cívics de Catalunya que ha tingut a amfitrions el Casal Cívic i Comunitari Manresa-El Castell. De la comarca, també, Sant Joan i Cardona en un acte inclòs en el programa de la capitalitat manresana de la sardana.

La pluja s’havia atrevit a amenaçar el desenvolupament previst de la trobada, però tan aviat com els balladors han arribat a Manresa, els núvols es fonien i donaven pas a una jornada eminentment assolellada. En aquest context, han pres importància els mocadors de cada agrupació, que a més d’identificar i diferenciar sardanistes, els servia com a element protector del clatell, mentre han ballat sota un sol, a estones, sufocador.

Els colors que han lluït els balladors i les notes interpretades per la Cobla Jovenívola de Sabadell han omplert el cor de la Font dels Capellans. Fins al punt que, a mesura que s'han seuceït les primeres sardanes i les presentacions de cada agrupació a ritme de galop, molts dels veïns s'han apropat a la concèntrica ubicació per a gaudir de les sardanes. Xavier Tresserras, president de l’entitat SomSardana, ha avisat que «a Catalunya, la sardana és com el català, l’hem de protegir entre tots i ballar-ne a totes les places perquè no es perdi». Seguint aquesta afirmació, sobresortia d’entre els participants Jan Peña, de 12 anys. Un jove membre del Grup Sardanista Espigues d’Or de Vallirana, que des de ben petit balla sardanes a la colla que presideix la seva àvia. Una excepció a la norma en aquest món que espera ser un estàndard perquè més joves s’interessin per les sardanes.

Fent gana durant tot el matí, els sardanistes s'han desplaçat a la pista coberta per compartir el dinar de germanor. Montserrat Sala, del grup Sardanista Dintre el Bosc, ha qualificat de «molt maca» la resposta popular, posant especial atenció en l’impacte visual i el regal que ha suposat per a tots els avis que han vingiut: «cal recordar que som aquí gràcies a ells». I Núria Soler, presidenta de l’Agrupació Cultural del Bages, ha posat especial èmfasi en la diversitat de poblacions dels assistents, «tenim gent de gairebé tot el territori».

